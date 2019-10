Durch 123 rote Tore zum weißen Fuchs

Zu West-Japan gehören die drei Regionen Kyushu, Choguku und Kansai.

Wer Japan nicht im Rahmen einer Gruppenreise besucht und auch kein Auto mieten möchte, kann sich sehr gut mit dem Zug bewegen, da das engmaschige Bahnnetz auch das Reisen in die entlegensten Gegenden ermöglicht. Wobei man sich auch bewusst sein muss, dass außerhalb der Großstädte oft kaum Englisch gesprochen wird. Aber dank Übersetzung-Apps, Händen und Füßen kommt man trotzdem einigermaßen zurecht.

Auf dem Weg nach Nagato im Westen des Landes kommt man vor Shimonoseki, wo übrigens ein besonders schöner Japanischer Garten, Chofu Teien Japanese Garden, sehenswert ist, an Kamon Wharf vorbei. Hier gibt es am Kai einen Fischmarkt, der berühmt ist für seinen „Fugu“ oder Kugelfisch. Heute stirbt – im Gegensatz zu früher – kaum mehr jemand beim Verzehr von Fugu.

In Nagato ist der Motonosumi Inari-Schrein, der einer der schönsten Orte Japans sein soll, schon von weitem zu sehen. Oberhalb zerklüfteter, windumpeitschter Klippen führen 123 roten Torii-Tore zum eigentlichen Schrein, der einem weißen Fuchs gewidmet ist. Erbaut ist er von einem Fischer, der von einem weißen Fuchs im Traum besucht und aufgefordert wurde zu seinen Ehren einen Schrein zu bauen. So entstanden die roten Torii Tore, die sich wie ein Tunnel den Hügel hinauf winden. Die rote Farbe soll böse Geister abhalten, ist aber auch die Farbe für Wohlstand und Liebe.

Am Schrein ist es Zeit zum Gebet. Dazu zieht man an einem Seil, klatscht zweimal, verbeugt sich zweimal und klatscht dann wieder zweimal, währenddessen man betet. Natürlich gehört auch ein Opfer dazu. Eine besondere Herausforderung ist der Einwurf in eine Geldbox, die an die fünf Meter hoch unter einem Torbogen hängt. Wenn es gelingt, die Münze dort hineinzuwerfen, ist es für den eigenen Wunsch an die Götter besonders gut.

Der Motonosumi Inari-Schrein befindet sich bei Nagato, einer Stadt, die als das Tal der heißen Quellen bekannt ist. Was liegt also näher, als in einem der traditionellen Hotels mit heißen Quellen, den Ryokans, in der Nähe zu übernachten – in traditionellen Tatami-Mattenzimmern, ohne allzu viel Möbel. Geschlafen wird auf einem Futonbett, das auf den Tatami-Matten ausgerollt wird. Vorher kann man sich noch bei dem Besuch des hoteleigenen Onsens (Thermalbad) entspannen.

Typisch für einen Ryokan ist auch die traditionelle japanische Yukata – eine lässige Baumwollrobe mit Schärpen, ähnlich einem Kimono, und auch ein kurzer Haori-Mantel, den man über dem Gewand tragen kann. Gedacht sind diese Roben nicht nur für den Weg zwischen Hotelzimmer und Onsen, sondern werden auch normalerweise zum Abendessen und Frühstück getragen.

Dorf unter Denkmalschutz

Bezaubernd ist Tsuwano, ein kleines, komplett unter Denkmalschutz stehendes Dorf. Die malerische Tonomachi-Straße lässt vieles aus der 700-jährigen Geschichte des Dorfs erahnen. Hier lebte auch Ogai Mori, ein Arzt und Schriftsteller, der international bekannt ist als Modernisierer der japanischen Literatur. Viele kleine traditionelle Handwerksbetriebe säumen die Hauptstraße, wie eine Washi-Papiermacherwerkstatt, eine kleine Sake-Brauerei oder eine alte Apotheke, die eigene Mixturen mixt. In den Wassergräben schwimmen riesige Kois, eine Tradition aus dem 17. Jahrhundert, wo diese als Notration für den Fall einer Hungerkatastrophe gedacht waren.

Matsue, die Stadt der Samurais und der Kunst, ist Partnerstadt von Dublin. Dies ist dem Schriftsteller Patrick Lafcadio Hearn zu verdanken, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Japan zog, heiratete und dort heimisch wurde. Nicht weit vom Museum befindet sich ein altes Samurai-Haus aus dem Jahr 1730, in dem man einen Eindruck davon bekommen kann, wie ein Samurai gelebt hat und welche Rolle er im alten Japan innehatte. Überhaupt ist fast die ganze Straße, idyllisch entlang des Burggrabens, seit der Samurai-Ära weitgehend unberührt und hat für Geschichtsliebhaber viel zu bieten.

Aber die größte Sehenswürdigkeit ist das wunderschön erhaltene Matsue Castle, das inmitten alter Bäume quasi über der Stadt thront. Gebaut wurde es 1607 als Wachturm eines Feudalherrn. Hoch oben auf einem Hügel geht es über eine alte steile Holztreppe fünf Stockwerke hinauf, bis sich eine fantastische Aussicht auf die Stadt und den Burgpark herum bieten. Dabei werden die Stufen nach oben hin immer größer und steiler. Dahinter verbirgt sich die Absicht, alle eventuellen Angreifer zu verlangsamen, wenn sie sich der Spitze nähern. Auf jeder Ebene sind verschiedene Artefakte ausgestellt, von traditionellen Kostümen über Waffen bis hin zu Kunstwerken.

Unterhalb der Burg befindet sich auch ein großer Schrein, in dem Besucher Liebesbriefe auf roten, herzförmigen Karton schreiben, bevor sie diese an einen dortigen Brunnen hängen.

Matsue Castle ist eine der wenigen Burgen in Japan, die sich den Burggraben bewahrt hat, auf dem man heute mit Horikawa-Ausflugsbooten um das Schloss und auf den Kanälen der Stadt herumfahren kann, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, die vom Festland aus nicht so gut zu sehen sind.

Man sollte nicht in Japan gewesen sein, ohne eine authentische Teezeremonie erlebt zu haben. In Matsue wurde sie üblicherweise von einem Samurai-Lord gestaltet. Der Gastgeber begrüßt jeden mit einer Verbeugung, so dass die Hände den Boden berühren.

Alles hat bei einer Teezeremonie eine Bedeutung und wird mit großer Sorgfalt gemacht – die Süßigkeiten, wie der Tee gegossen wird, wie man ihn trinkt. Matsue ist bekannt für die Qualität und das saisonalen Pflanzen nachempfundene Design der Wagashi, dieser zarten Süßigkeiten, die vor dem Tee serviert werden, um dem bitteren Geschmack des Matcha entgegenzuwirken.

