Eiger Nordwand für alle

Bergführer Beat Hofer, der die Gruppe heute durch den Klettersteig auf den benachbarten Rotstock führt, hat die Heckmair-Route vor acht Jahren durchstiegen. Sein Bedarf nach einer Wiederholung ist nicht besonders groß. Noch heute müssen die meisten Kletterer eine Nacht in der Wand biwakieren. Das heißt, sie übernachten in einer Art Kunststoffsack, der vor Kälte, Regen und Schnee schützt. Natürlich wird der Biwaksack am Fels festgemacht, damit niemand im Schlaf Richtung Grindelwald purzelt. Aber die wenigsten machen wohl ein Auge zu. „Man wartet nur auf die Morgensonne, damit es endlich weitergeht“, erklärt Hofer. Die Bedingungen für den Gipfelsturm müssen laut dem 43-Jährigen optimal sein. Ohne verlässliche Wettervorhersage, die ein längeres Hoch prognostiziert, solle kein Bergsteiger auch nur einen Schritt an der Wand unternehmen. Und selbst dann sei man nicht vor unliebsamen Überraschungen gefeit: „Es kann in ganz Europa blauer Himmel sein, aber über der Nordwand bricht ein heftiges Gewitter herein.“ Der zweite Faktor ist die Höhe der Wand. Nahezu 1700 Höhenmeter sind zu klettern, teilweise im zehnten Schwierigkeitsgrad, der in der alpinen Skala ganz oben angesiedelt ist.

Problem Nummer drei: Steinschlag kann jeden Wanderer in den Bergen treffen, aber der Eiger bröckelt geradezu vor sich hin. Regelmäßig gehen Lawinen ab, weil die Wand so steil ist. Zu viele Bergsteiger unterschätzen nach Meinung Hofers diese Risiken: „Die Leute haben ihren Urlaub in Grindelwald gebucht und wollen unbedingt die Wand machen. Die steigen dann auch bei zweifelhaftem Wetter ein“, sagt der Bergführer. Steil nach oben zeige die Unfallkurve in den vergangenen Jahren. „Und am Mönch und an der Jungfrau passieren mindestens genauso viele Unglücke.“

Die schlimmsten Dramen spielen sich allerdings am Eiger ab: Bei ihrem Besteigungsversuch in den 30er-Jahren erfrieren zwei Münchner bei einem Schneesturm. Gut 20 Jahre später wird ein Mitglied einer Vierer-Seilschaft aus der Wand gerettet. Als die Retter am nächsten Tag einen Weiteren bergen wollen, ist dieser bereits erfroren, die anderen abgestürzt. Besonders tragisch aber endete 1936 eine deutsch-österreichische Expedition: Drei Bergsteiger sind schon verunglückt, als Letzter seilt sich Toni Kurz ab. Nur wenige Meter über den Köpfen der Retter geht im die Kraft aus. Auch er stirbt. Dieses Drama wurde zur Vorlage für den Film „Nordwand“. Dabei haben Regisseure das Grusel-Potenzial des Eigers schon vor Jahren entdeckt: Clint Eastwood kletterte einst „Im Auftrag des Drachen“ am Fels über Grindelwald.

Im letzten Drittel der Route geraten die Dramen kurz in Vergessenheit. Dann bekommt der Bergsteiger die Belohnung für seine Mühen. Die Sonne scheint mittlerweile auf die bunten Kletterhelme und vor der Gruppe breitet sich ein alpines Panorama aus, das es kein zweites Mal gibt, das von der Unesco sogar zum Weltkultur-Erbe erhoben wurde: Die Gletscherwelt zu Füßen der Jungfrau. Millionenfach funkeln die Schneekristalle herüber. Auch eine Gruppe besonders wagemutiger Alpinisten nutzt das Traumwetter. Von einer Felskanzel stürzen sich Base-Jumper die Nordwand herab.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.08.2018