Ein Bergdorf treibt es bunt

Nur ein paar Schritte sind es vom Bahnhof in Sierre zur Station der Standseilbahn. Durch Weinberge im Winterkleid ruckelt der „Funi“ nach oben. Immer höher türmt sich der Schnee. Nach zwölf Minuten ist das Dorf Montana erreicht.

Der allerletzte Teil der Anreise wird speziell: Skischuhe anziehen, Bretter und Stöcke schnappen und das restliche Gepäck an der Talstation der Gondelbahn Cry d’Er abgeben. Dann schwebt man durch die Luft, steigt oben auf die Skier und kurvt die ersten Schwünge auf der breiten blauen Piste. Oder man spaziert auf dem Winterwanderweg gemütliche 20 Minuten zu dieser spektakulärsten aller Unterkünfte in Crans-Montana. Chetzeron ist der Name dieser Anhöhe ebenso wie der einer einstigen Seilbahnstation auf 2112 Meter Höhe. Damals kamen sie alle hier hinauf: Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jackie Kennedy.

Crans-Montana konnte sich in Sachen Exklusivität mit mondänen Plätzen wie Gstaad und St. Moritz messen. „Einmal stand ich neben Belmondo in der Kabine“, erzählt Cathérine Antille Emery, die als Guide für Natur- und Kulturerlebnisse sowie Weintourismus in der Region unterwegs ist.

2001 wurde die Chetzeron-Seilbahn durch die größere Gondel zum Cry d’Er ersetzt und die Bergstation aufgegeben. 2014 war der Umbau in ein Designhotel mit 16 Zimmern und Suiten abgeschlossen. Durch riesige Scheiben schaut der Gast beim Aufwachen auf das Bergpanorama mit mehr als einem Dutzend Viertausendern. Wenn das Rhonetal unter einem wattigen Wolkenmeer liegt, fühlt man sich hier oben der Welt entrückt. Die „Skyline“ der Gipfelgiganten ist von berückender Schönheit. Kein Wunder also, dass der Doppelort Crans-Montana schon seit mehr als 125 Jahren bereist wird, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Crans setzte von Anfang an auf den Fremdenverkehr, auf Alpinismus ebenso wie auf Golfsport. Montana kümmerte sich um die Tuberkulosekranken, die in Höhenkliniken kuriert wurden. 300 Sonnentage im Jahr und die noch heute reinste Luft der Schweiz boten beste Bedingungen für eine Genesung. Es war der Genfer Arzt Théodore Stephani, der hier im westlichen Teil Helvetiens das Pendant zum Graubündner Kurort Davos aufbaute. Heute sind aus den Sanatorien für Schwindsüchtige moderne Rehakliniken geworden. Die einstige Anstalt Bella Lui, 1930 erbaut, fungiert seit 2017 als schick renovierte Jugendherberge, die an Komfort einem Hotel kaum nachsteht.

Zu den Pionieren vor Ort gehörte Louis Antille, der Großvater von Cathérine Antille Emery. „1893 eröffnete er das Grandhotel du Parc, der erste Gast war ein Brasilianer“, so Madame Antille stolz.

Die Prominenz gab sich ein Stelldichein. Der legendäre Flieger Saint-Exupéry stieg hier ebenso ab wie die Filmstars Michelle Morgan, Jean Gabin und Lino Ventura. Das Hotel du Parc gibt es immer noch. Es ist ein wenig in die Jahre gekommen, bietet aber große Zimmer mit viel Licht und Aussicht zu bezahlbaren Preisen.

Im Wallis sind die Kühe schwarz

Jetzt aber die Skier wieder angeschnallt und hinaus. Ein Schlepplift direkt gegenüber vom Hotel Le Chetzeron bringt die Gäste zurück ins Skigebiet mit seinen 140 Pistenkilometern. Die Fassade der Liftstation besteht aus einem riesigen abstrakten Wandbild in Rot, Schwarz und Weiß. Das Street-Art-Künstler-Duo namens 2Alas aus Costa Rica und Kuba hat hier mit Pinsel und Farbrolle eine Hommage an die im Wallis typischen schwarzen Ehringer Kühe aufgebracht.

Über 60 Werke zieren einst triste Fassaden im Ort ebenso wie Betonwände von Bergbahnstationen und weiteren technischen Einrichtungen im Skigebiet. International bekannte Street-Art-Stars wie Leon Keer, Pixel Pancho oder Felipe Pantone mit dem „Optichomie“-Parkhaus an der Talstation Cry d’Er sind darunter. „2014 haben wir das ,Vision Art Festival‘ gegründet und im Sommer die ersten zwei Testwände angelegt“, so Kurator Gregory Pages. „Flyboy“ von Hebru Branley aus den USA starrt nun hinter seiner Gletscherbrille in die Landschaft und die „Friends of Nature“ des Künstlerpaars Icy&Sot aus dem Iran sitzen wie Heidi und Geissenpeter auf ihrer Alp.

Seither wird in den Walliser Bergen allsommerlich zwei Wochen mit Pinseln, Farbrollen und Spraydosen gewerkelt. Crans-Montana treibt es bunt – auf dem Berg ebenso wie im Ort, wo inzwischen zig Häuserfassaden als Monumentalgemälde erstrahlen. Graffiti überziehen einst graue Mauern, Schmetterlinge gaukeln zwischen Fensterreihen, Fabelwesen turnen zwischen Balkonen und ein Geheimagent im Dienst Ihrer Majestät ziert die gesamte Seitenwand eines Hotels.

„Nirgends auf der Welt kann man einen ruhigeren und schöneren Ort finden“, befand der einstige James-Bond-Darsteller Roger Moore über Crans-Montana. Der smarte Agentendarsteller hätte sicher Spaß daran gehabt, von einem Kunstwerk zum anderen zu schwingen.

