Ein Besuch lohnt sich

Stadtgeschichte im Blick

Der Rundgang führt vom Klosterhof über das mittelalterliche Stadttor und den Hafen bis in das Herz der Altstadt und kennzeichnet sowohl die Blickwinkel des Malers als auch bedeutungsvolle Orte in Bezug auf die Ribnitzer Stadtgeschichte.

Stelen, gestaltet in den für den Bauhausstil typischen Grundfarben Rot, Blau und Gelb, markieren dabei die Wegpunkte.

Eine informative Begleitbroschüre hilft Besuchern, den Blickwinkeln des Künstlers nachzuspüren, bebildert Feiningers Schaffen und liefert Anekdoten zur Stadtgeschichte. Sie ist in der Galerie im Kloster sowie in der Tourist-Information in deutscher und zukünftig auch in englischer Sprache kostenfrei erhältlich.

Der Feininger-Rundgang ergänzt die sehenswerte Dauerausstellung zu Lyonel Feininger in der Galerie im Kloster in Ribnitz-Damgarten.

