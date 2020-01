Ein Hauch von Alaska weht im Schwarzwald

Wenn das Gebell der Hunde und das Rufen der Musher zu hören ist, weht ein Hauch von Alaska über den sonst eher beschaulichen Ort im Hochschwarzwald. In Todtmoos findet vom 24. bis 26. Januar das Internationale Schlittenhunderennen statt. Aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland werden über 100 Musher mit ihren Hunden erwartet.

Weit über deutsche Grenzen hinaus ist die Gemeinde Todtmoos bekannt für ihr alljährliches Schlittenhunderennen im Januar. Schlittenhundeführer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem angrenzenden Europa mit ihren sibirischen Huskys oder Alaskan Malamutes sind im Hochschwarzwald dabei. Bei den Rennen im vergangenen Januar waren über 10 000 Besucher vor Ort, um im Ortsteil Schwarzenbach die Wettbewerbe hautnah mitzuerleben und um sich auch mal selbst in einen Huskyschlitten zu setzen.

Am Freitag, 24. Januar, reisen die Musher mit ihren Hunden an, manche schon vorher. Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, gehen sie ab 9 Uhr in den unterschiedlichen Klassen an den Start. Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden treten an, ebenso wie die großen Gespanne der „offenen Klasse“ mit einer fast unbegrenzt großen Zahl an Hunden vor dem Schlitten. Laut sind dann die Rufe der Musher und das Gebell ihrer Huskys zu hören. 1975 traten erstmals 25 Musher zu einem Rennen in Todtmoos an, bereits zwei Mal fanden Weltmeisterschaften statt.

Auf spannende Rennen und ein vielseitiges Rahmenprogramm auf dem Renngelände sowie in der Ortsmitte von Todtmoos dürfen sich die Besucher freuen: Im Alten Kurpark findet von Freitag bis Sonntag der Wintermarkt „Husky Fieber“ für Jung und Alt statt. Kinder und Erwachsene dürfen hier Huskys hautnah erleben – sie lassen sich auch streicheln. Zur Eröffnung des Internationalen Schlittenhunderennens startet am Freitag, um 17 Uhr, eine einstündige Fackelwanderung bei der Tourist-Information. Diese führt hoch zum Rennplatz, wo die Teilnehmer erste Eindrücke sammeln und mit den Mushern ins Gespräch kommen können. Ein Countryabend lädt am Samstagabend in den Eventstadl Schwarzwaldspitze ein.

Veranstaltet wird das Winter-Event vom Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg (SSBW) und der Gemeinde Todtmoos. Die Tageskarten gibt es bei der Tourist-Info Todtmoos. Für Kinder bis elf Jahren ist der Eintritt frei. Mit Gästekarte ist der Eintritt reduziert.

Kostenlose Shuttlebusse verkehren an beiden Renntagen zwischen der Tourist-Info und dem Renngelände.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020