Ein humanoider Roboter begeistert zahlreiche Touristen

„Ich halte mich vielmehr an eine Aussage der US amerikanischen Kolumnistin und Redakteurin Diana Vreeland: Gib den Menschen nicht was sie wollen, gib ihnen, wovon sie nie zu träumen wagten. Und viel Spaß an der Zukunft habe ich schon als kleines Kind gehabt“, sagt Wolfgang Burgschwaiger weiter,

E.T.s Nachfahrin kommt bei den Gästen sehr gut an. Von „erstaunt“ über „überrascht“ bis hin zu „begeistert“ fasst der Hotelier die Meinungen der Touristen zusammen, die von Anfang an keinerlei Berührungsängste an den Tag gelegt hätten.

Und was bringt die Roboter-Dame den Urlaubern? „Sie werden mit äußerst hilfreichem Infotainment gespeist“, führt Burgschwaiger weiter aus. Hierzu gehörten unter anderem Empfehlungen für Tagesausflüge, Urlaubs-Tipps für die kleinen Gäste oder Events und Programmhinweise für die ganze Familie. Zudem habe sie noch viele weitere „Kunststückchen“ zur allseitigen Belustigung für Groß und Klein auf Lager. Ob sie auch mal Feierabend habe, immer so gut drauf sei und nicht vielleicht doch mal die Hand für ein Trinkgeld aufhalte – all das könnten die Gäste künftig den kleinen Feger im Dirndl selbst fragen.

Wolfgang Burgschwaiger sieht die Entwicklung in dieser Hinsicht noch längst nicht am Ende der Fahnenstange. Es gebe weitere Möglichkeiten, die Dienste des Roboters zu nutzen. Er sei optimistisch, dass es weitere Einsatzgebiete gebe. „Wir wollen das Ganze Schritt für Schritt nach vorn bringen“, sagt Burgschwaiger abschließend. hk/ktm

Samstag, 10.03.2018