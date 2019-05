Ein kleines Juwel im Atlantik

Jersey ist die größte der Kanalinseln. Sie ist bekannt für lange Strände, fantastische, von Frankreich beeinflusste Küche und bemerkenswerte Menschen.

Was Daniel de Carteret, dem Önologen im Weingut La Mare, gefällt, finden auch die Besucher von Jersey gut, der britischen Insel, die nur 25 Kilometer vor der französischen Küste im Atlantik liegt. „Hier ist es im Durchschnitt zwei Grad wärmer als auf dem britischen Festland“, sagt er, lacht, und ergänzt: „Unsere Reben backen in der Sonne.“ Die Statistik untermauert das Gesagte, denn Jersey ist der sonnenreichste Punkt Großbritanniens.

Auf La Mare produziert man bereits seit 1972 Wein, wobei sich die Qualität des Tropfens im Laufe der Jahre kontinuierlich verbessert hat und man inzwischen auch international mithalten kann. Hervorragende Lebens- und Genussmittel sind ohnehin eines der Markenzeichen der Insel. Die Jersey Royals, die einheimischen Kartoffeln, die auf mit Seetang gedüngten Feldern wachsen, sind bei Sterneköchen gefragte Delikatessen. Die Kühe der Insel wiederum produzieren besonders fetthaltige und schmackhafte Milch und die Austern, die im sauberen Wasser vor der Insel geerntet werden, zählen Kenner zu den besten weltweit.

Dass die Kulinarik auf der Insel einen derart hohen Stellenwert hat, liegt aber nicht nur an den hervorragenden Rohwaren, sondern auch an den entspannten Menschen, die ein besonderes Gen für Genuss zu haben scheinen. Egal, ob man Sternekoch Will Holland in seinem Restaurant „Ocean“ oder die Fischhändlerin Vicky Boarder am Hafen der Inselhauptstadt St. Helier besucht: Alle haben Zeit für einen kleinen Schwatz, zu dem sie dem Gast leckere Häppchen kredenzen. Beide schwärmen unisono von der einheimischen Küche und so, als hätten sie sich abgesprochen, sagen sie nahezu denselben Satz: „Mit dem Essen, das ich verkaufe, will ich Menschen glücklich machen.“

Jersey steht aber nicht nur für hervorragendes Essen. Die weiten Strände der Insel laden zum Sonnenbad und ausgedehnten Spaziergängen ein – vorausgesetzt allerdings, man hat die Gezeitentabelle im Kopf. Nur an wenigen Orten der Welt ist der Tidenhub so groß wie hier, zwischen Ebbe und Flut liegen an manchen Tagen zwölf Meter. Sonnenanbeter, die zum falschen Zeitpunkt kommen, suchen den Strand vergebens.

„Immer wieder mal müssen leichtsinnige Touristen gerettet werden, die sich zu weit ins Watt hinauswagen und nicht mehr rechtzeitig vor Eintreffen der Flut das Ufer erreichen“, sagt Trudie Harrion Trox, die Inselgäste auf Wanderungen hinaus ins Watt mitnimmt. Wer mit der gebürtigen Bayerin, die schon seit vielen Jahrzehnten auf Jersey lebt und in dieser Zeit mehrere Reiseführer über die Kanalinseln verfasst hat, zum Seymour Tower hinausspaziert, braucht keine Angst zu haben, auf dem Rückweg vom Wasser eingeschlossen zu werden. Der Turm, der zwei Kilometer vor der Küste auf einer winzigen Felseninsel liegt, war 1792, als Folge eines französischen Angriffs im Jahr zuvor, erbaut worden. Zwar hatten damals die Briten die Angreifer zurückgeschlagen. Um aber auf weitere Attacken vorbereitet zu sein, ließ der König rund um die Insel Befestigungstürme errichten.

Der Clou beim Seymour Tower: Man kann ihn mieten. Für etwas mehr als 400 Euro pro Tag dürfen sieben Personen in dem alten Gemäuer übernachten. Großen Luxus darf man nicht erwarten – Schlafsäcke und Essen muss man selber mitbringen. Aber wenn dann das Meer den Turm umtost, kann man sich wie auf seiner eigenen Pirateninsel fühlen.

Nur wenige Kilometer vom Seymour Tower entfernt liegt Mount Orgueil Castle. Hoch oben über dem malerischen Örtchen Gorey sitzt die mittelalterliche Burg, von der aus man an klaren Tagen bis zur französischen Küste sehen kann. Sally Minty-Gravett könnte problemlos hinüber nach Frankreich schwimmen. Die 62-jährige ist Rekordhalterin unter den Kanalschwimmern und war schon siebenmal kraulend zwischen Dover und Calais unterwegs. Als älteste Frau überhaupt hat sie die Strecke von Dover nach Calais hin und zurück an einem Stück bewältigt. Mehrmals hat sie ihre Heimatinsel schwimmend umrundet. Und die ist immerhin 15 Kilometer lang und bis zu acht Kilometer breit. Wenn sie davon erzählt, klingt es, als berichte sie von einem kleinen Badeausflug. Von Anstrengungen ist keine Rede. Sie spricht nur von den vielen Sehenswürdigkeiten, die man vom Wasser aus perfekt bestaunen kann. Wer Minty-Gravetts Lieblingsort besuchen will, der setzt den La Corbière Leuchtturm in St. Brelade auf seine Liste – der sieht auch vom Land aus beeindruckend aus.

