Ein Palast tief im gefrorenen Eis

Die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 zählt zum Besten, was Österreichs Winter zu bieten hat. Der Hintertuxer Gletscher hat daran einen großen Anteil. Ist er doch Österreichs einziges Ganzjahres-Gletscherskigebiet, das Skifahrer und Boarder auch dann noch in Fahrt bringt, wenn anderswo der Skispaß schon in die Knie gegangen ist.

Aber abgesehen vom glitzernden Weiß des Gletschers unter dem Olperer glänzen alle fünf Skiberge mit Superlativen: 202 Pistenkilometer und 66 Liftanlagen müssen erst mal in einem Urlaub „eingefahren“ werden.

Die vielen Möglichkeiten für Skifahrer und Boarder überstrahlen ein wenig, dass das rund 15 Kilometer lange Hochtal zwischen 850 und 3250 Höhenmetern auch abseits der Pisten einiges bereithält. Auf 68 Kilometer geräumten Winterwanderwegen entdeckt man verschneite Wälder, vereiste Bachläufe, glitzernde Schneefelder und sonnige Hochweiden wie die Bichlalm, die Eggalm oder die Sommerbergalm auf rund 2100 Metern. Dort und da gibt es eine zünftige Einkehr und Hüttengaudi zur Belohnung für die geleisteten Höhenmeter. Wer einige davon kappen will, kann fast überall auf Bergbahnen umsteigen. Auf drei beleuchteten Naturrodelbahnen gelangt man auch rasant talwärts.

Unerwartetes eröffnet der Hintertuxer Gletscher auch allen, die ohne Skier und Board auf den Dreitausender fahren. Nahe der Aussichtsplattform an der Gefrorenen Wand kann man in das ewige Gletschereis absteigen. Unter der Skipiste liegt der 15 Meter hohe Natur Eis Palast. Die „begehbare Gletscher–spalte“ wartet mit gefrorenen Wasserfällen, einer im Licht glitzernden Eiskapelle und einer Kristallkammer auf. Auf rund 2531 Metern Höhe beim Spannagelhaus entdecken Hobby-Höhlenforscher den Eingang in die größte Marmorgesteins–höhle der Zentralalpen. Schichtungen, Tropfsteine, Kristalle, Erosionskessel sowie Knochenfunde sind bei den ein- bis vierstündigen Höhlentrekkingtouren zu entdecken.

Ob Skating oder klassisch: Langläufer kommen zwischen Finkenberg und Hintertux immer auf Touren. 28 Kilometer gespurte Langlaufloipen durchziehen das Tuxertal – immer mit herrlichen Aussichten auf die Dreitausender am Horizont.

