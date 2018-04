Ein Reise durch die Erdgeschichte

Anzeige

Ab der Wutachmühle bis zur Schattenmühle etwas nördlich von Bonndorf macht der Schluchtensteig seinem Namen alle Ehre. Immer wieder gehen die Felswände am Rande des Wegs steil in die Höhe. Die zwölf Kilometer lassen sich als Königsetappe bezeichnen. Mal führt der Weg direkt am Ufer der Wutach entlang, oder es geht auf schmalen Stegen über den Fluss. Seit 1939 ist die Wutachschlucht als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es wurde 50 Jahre später nochmals erweitert und umfasst heute 950 Hektar. Entsprechend unberührt wirkt die Natur entlang der außergewöhnlichen Wildflusslandschaft.

„Der Südschwarzwald war schon immer reich an schönen Schluchten“, sagt Klaus Nieke von der Projektstelle Schluchtensteig im Landratsamt Waldshut. „Wir haben die Schluchten mit einem Weg verbunden, der den Gästen ein tolles Wandererlebnis bietet.“ Der 2008 eröffnete Fernwanderweg verläuft in einem Bogen von Stühlingen an der Grenze zur Schweiz bis nach Wehr am Hochrhein.

Schluchtensteig Reiseziel

Der Schluchtensteig führt über 119 Kilometer von Stühlingen nach Wehr. Er lässt sich gut in sechs Etappen bewältigen, die jeweils rund 20 Kilometer lang sind. Verpflegung

Einkehrmöglichkeiten gibt es teilweise nur in den Orten. Deshalb sollten Wanderer immer ausreichend Verpflegung mitnehmen. Übernachten

In einigen Orten entlang der Route kann man auf Campingplätzen übernachten. Daneben gibt es einfache Trekking-Stützpunkte, zum Beispiel an einem Bauernhaus, wo man sein Zelt aufbauen kann. Wildes Campen ist dagegen schwierig. Daneben gibt es natürlich Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Ein Pauschalangebot mit Gepäcktransport bietet die Buchungsstelle Schluchtensteig, Original Schwarzwald, Brühlmatten 16, 79295 Sulzburg (Tel.: 07634/569 56 28, www.original-schwarzwald.de, E-Mail: info@original-schwarzwald.de). Wanderzeit

Der Schluchtensteig ist von Anfang Mai bis Ende Oktober begehbar. Informationen

Projektstelle Schluchtensteig, Landratsamt Waldshut Gartenstraße 7, 79761 Waldshut-Tiengen (Tel.: 07751/86 26 06, E-Mail: info@schluchtensteig.de, www.schluchtensteig.de).

2011 wurde der Schluchtensteig von der Fachzeitschrift „Wandermagazin“ zum schönsten Weitwanderweg Deutschlands gekürt und ist seit 2012 einer von 16 „Top Trails of Germany“. Voraussetzung für den Erfolg sind gut gepflegte Wanderwege, denn ständig bearbeiten Regen- und Flusswasser das Felsgestein der Schluchten, und Bergstürze sind keine Seltenheit. Deshalb sind die Mitglieder der örtlichen Wandervereine, die ehrenamtlich arbeiten, eine wichtige Stütze für das Projekt Schluchtensteig.