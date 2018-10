Ein Seebad feiert Geburtstag

Wendy Trost besteigt mit drei Freunden eine Gondel des Riesenrads. „Es ist immer wieder eine tolle Aussicht“, schwärmt sie. Von oben liegt ihnen Scheveningen in mildem Sonnenlicht zu Füßen. Das Kurhaus strahlt in altehrwürdigem Glanz und am Strand lassen sich Besucher eine frische Brise um die Nase wehen. Nach dem Höhenflug schlendern die vier über den Pier an den vielen Bistros vorbei. „Am Meer zu wohnen und Den Haag um die Ecke zu haben, ist großartig“, sagt Wendy. Im Herbst sei das Seebad am schönsten, wenn es nicht mehr so voll und tagsüber noch warm ist. Dieses Jahr hat Scheveningen Geburtstag: Das Seebad wird 200 Jahre alt.

Der erste Badeort der Niederlande entstand aus einem kleinen Badehaus. Um ungestört baden zu können, wurden die Gäste mit überdachten Kutschen ins Meer gefahren. Dem Badehaus folgte zehn Jahre später das Grand Hotel und nach einer Erweiterung 1885 das Kurhaus. Das Fischerdorf entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum mondänen Kurort. Doch den elitären Charakter hat Hollands größtes Seebad längst verloren. Heute zieht der sechs Kilometer von Den Haag entfernte Badeort Einheimische wie Besucher an. Besonderen Charme hat Scheveningen außerhalb der Saison, wenn die Holzhütten der Restaurants und Bars abgebaut sind und der Strand sich in voller Breite fast naturbelassen zeigt. Am Strand schließt Judith Stibbe im Hofquartier Den Haags ihr Café de Oude Mol auf. Es ist eine Institution in dem zentrumsnahen Viertel, wo auch die Königsfamilie ihre Büros hat. Als sie die Bar vor 24 Jahren übernahm, war die Gegend ziemlich verlassen. Doch nach und nach kamen junge Leute, um ein Café oder ein Geschäft zu eröffnen. Für Judith Stibbe ist es ein besonders Viertel. „Wir kennen uns, wir sind Kollegen und feiern zusammen“, sagt die Barfrau.

Inzwischen gilt das Hofquartier mit seinen schönen alten Häusern als eines der angesagtesten Viertel der Stadt mit Boutiquen, kleinen Läden und Restaurants mit Küche aus aller Welt. Auch Josh Gregg hat hier seinen Laden gefunden. Er verkauft Bier von verschiedenen Brauereien. „Es ist eine tolle Ecke: gute Kneipen und nette Leute“, sagt der Kanadier aus Calgary, der seinen Beruf als Grafiker an den Nagel hängte. Auch Kunstliebhaber kommen in Den Haag auf ihre Kosten. Die Stadt besitzt die größte Mondrian-Sammlung der Welt, das berühmte Gemälde „Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Jan Vermeer und Maurits Eschers optische Täuschungen. Seine Treppen führen gleichzeitig nach unten und nach oben.

Ein paar Straßen weiter sitzen Andrea und Peter Remeynse im Restaurant und genießen den Ausblick auf den Binnenhof mit dem Parlament und die neue Skyline am Bahnhof. „Wir gehen gerne essen und die Auswahl ist riesig “, sagt der gebürtige Den Haager. Andrea ist erst ein paar Monate in der Stadt. „Mir gefallen das internationale Flair und die Nähe zum Meer“, sagt die Wissenschaftlerin. Aber besonders schätzt sie, dass Den Haag noch ein Geheimtipp und nicht so überlaufen ist wie Amsterdam.

Den Haag ist nicht nur Regierungssitz und Residenz von König Willem-Alexander und Königin Maxima, sondern auch die Stadt des Friedens und des Rechts mit den Internationalen Gerichtshöfen.

Nach dem Bummel durch Scheveningen schlendert auch Wendy Trost mit ihren Gästen durch das schmucke Hofquartier. Sie spazieren durch Chinatown und besuchen die Destillerie Van Kleef. Dort wird seit 1842 Genever, die Urform des Gins, hergestellt. Die Besitzerin Fleur Kruyt kennt die besten Sorten und Anekdoten. Mit der Straßenbahn geht es anschließend wieder zurück zum Strand.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018