Ein Seebad wird chic

Passionierte Kreuzfahrer wissen: An der Ostsee wird kein Hafen häufiger von den schwimmenden Clubanlagen angelaufen als Warnemünde. Aber dieser Superlativ allein macht nicht den Ruf des Seebades aus. Schon in den 1920er Jahren suchten reiselustige und zahlungskräftige Feriengäste in Warnemünde Ruhe und Erholung. Und bis heute ist der Ort vor den Toren der ehrwürdigen Hansestadt Rostock stolz auf den breitesten Sandstrand der deutschen Ostseeküste.

Feriengäste, die nicht nur den bis zu 150 Meter breiten Sandstreifen im Strandkorb genießen, schlendern auf der Promenade am strahlend weißen Kurhaus im Bauhausstil vorbei, am Leuchtturm und am Teepott, einer gastronomischen Oase unter originellem muschelförmigen Dach, zur Westmole. Hier beginnt die Warnemünder Flaniermeile „Am alten Strom“. Cafés und Restaurants, Boutiquen, Eisdielen säumen heute den alten Fischereihafen des Ortes. Und erst wenn man die drehbare Bahnhofsbrücke passiert hat, erschließt sich auch den Augen die neue Rolle Warnemündes.

Über das sanft plätschernde Wasser des ehemaligen Mündungsarms der Warnow fällt der Blick auf die riesigen Konturen der Kreuzfahrtschiffe. Die winzigen Fischerhäuser am unteren Ende des alten Stroms schrumpfen für Stunden zu Puppenstuben, wenn, wie es Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze formuliert, Folgendes passiert: „Eine Kleinstadt kommt an und ist dann wieder weg.“

Schiffe sind für Warnemünde natürlich nichts Neues. Von Warnemünde aus verkehrte selbst zu DDR-Zeiten eine Eisenbahnfähre ins dänische Gedser. Früh erkannte man in Ostberlin, dass es lebenswichtig wäre, sich unabhängig von westlichen Handelshäfen zu machen. 1957 begann der Bau eines Überseehafens in Rostock. Die DDR-Spitze wollte ihr eigenes „Tor zur Welt“ bauen. Große Schiffe wurden aber auch auf der Warnemünder Warnow-Werft neu gebaut oder umgerüstet, meist als Reparationsleistung für die Sowjetunion. Von Warnemünde aus stach auch die „MS Völkerfreundschaft“ in See, die Keimzelle für die sozialistische Kreuzfahrtbranche. Als dann noch das frühere westdeutsche ZDF-Traumschiff „MS Astor“ gekauft und zur „MS Arkona“ umgetauft wurde, kamen verdiente Parteigenossen, erfolgreiche Sportler und sonstige „Helden der Arbeit“ in den Genuss einer Kreuzfahrt.

Die Wiedervereinigung wurde ein „prägendes Datum“ für Rostock und Warnemünde, erinnert sich Ulrich Kunze. Von einem Tag auf den anderen war Rostock nicht mehr ein gefragter Überseehafen. Die Handelsströme zogen wieder, wie in alten Zeiten, die Häfen in Hamburg und Rotterdam vor. Es wurde nach neuen Ideen gesucht und sie wurden gefunden. Jens Käkenmeister, der Leiter des Kreuzfahrtterminals, verweist auf die „sehr guten nautischen Bedingungen“ des Warnemünder Hafens und die „kurze Revierfahrt“, das heißt, dass die schwimmenden Kleinstädte schon nach 20 Minuten am Liegeplatz festmachen können. Aber auch die Nähe zu Berlin und die Anbindung an das innerdeutsche Schienen- und Autobahnnetz erwiesen sich als unschlagbare Standortvorteile. Und so kam es: seit 2001 steigerte sich jährlich die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, die Warnemünde anliefen. Die Kussmundflotte bricht oft von Warnemünde aus zu ihren Reisen auf. Als Ausflugsziele für Kreuzfahrer bieten sich Berlin und die mecklenburgische Hauptstadt Schwerin an. Manche reisende schauen sich in den benachbarten Badeorten Kühlungsborn und Heiligendamm um oder besuchen das Münster in Bad Doberan.

Und wie gehen die Warnemünder mit ihrem neuen Ruf als Kreuzfahrtmetropole um? Das Kreuzfahrtgeschäft hat, so schätzt Käkenmeister, der Region an die 300 Arbeitsplätze beschert. Bus und Bahn profitieren vom Ausflugsgeschäft, auch Taxiunternehmen. Die Universität Rostock hat in einer Studie festgestellt, dass im Jahr 2017 rund 20 Millionen Euro von Seereisenden und den Crews der Schiffe vor Ort ausgegeben wurden. Die Warnemünder Gastronomie hat aber wenig von den Kreuzfahrern. Denn die werden komplett an Bord versorgt. Ihr nutzen eher schon die Urlauber, die aus den benachbarten Seebädern nach Warnemünde kommen, um mal große Schiffe zu bestaunen.

Die jungen Warnemünder haben paar Mal im Jahr Spaß auf den Port-Partys an den Kreuzfahrtpiers. Kritiker fürchten neue Zuwachsraten, aber die Stadtoberen wiegeln ab. Stadtsprecher Kunze: „Die Zahl der Schiffe wird nicht mehr steigen, aber sie werden größer.“ Lokaljournalisten weisen darauf hin, dass die Schadstoffbelastung schon jetzt ein Thema ist. Je nach Windrichtung sind Rußpartikel in der Luft über der Stadt. Und die schwimmenden Kleinstädte haben noch keinen Landstromanschluss. Wenn die schiffseigenen Generatoren laufen, dann „bebt den Anwohnern die Brust“, sagt eine Warnemünderin, die ihre Kritik aber nur anonym äußern will. Spätestens 2020 soll sich das ändern, schwören die Kreuzfahrtmanager. Vielleicht hat Ulrich Kunze sogar recht, wenn er vermutet, dass unter den geborenen Warnemündern sich „keine Sau für den Kreuzfahrtbetrieb“ interessiert. Sie ziehen sich in die stilleren Winkel ihres Städtchens zurück. Schon in der „Achterreeg“, der Hinterreihe, die Alexandrinenstraße heißt, ist vom touristischen Trubel der Vöörreeg, dem „Alten Strom“, wenig zu spüren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.04.2019