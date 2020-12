Ein Sternestädtchen

Fast jeder kennt ihn, den leuchtenden Weihnachtsstern mit den 25 Zacken. Er hängt in Wohnungen, Kirchen und sogar im Bundeskanzleramt. Doch wo kommt er eigentlich her? Um mehr zu erfahren, machen wir uns auf den Weg in die schöne Oberlausitz, die ja von jeher bekannt ist für ihre Handwerker.

In einem kleinen Tal liegt das beschauliche Städtchen Herrnhut. Bereits an der Stadtgrenze leuchtet ein riesiger Stern, weit oben, quer über der Fahrbahn. Es folgen kleine, große, weiße, gelbe und rote Sterne in Fenstern, an Türen und Fassaden. Ein richtiges Sternenstädtchen ist das, wo aber keine Kosmonauten wohnen, sondern Sternenarbeiterinnen. So ist die offizielle Berufsbezeichnung. Vor mehr als 160 Jahren begann man von Herrnhut, den Weihnachtsstern in die ganze Welt zu schicken.

Prinzip der Gleichheit

Erfunden wurde er von den Böhmischen Brüdern. Als in Mähren und Böhmen die Glaubenskriege tobten, flüchteten zahlreiche Anhänger des Reformators Jan Hus aus dem Habsburger Reich ins lutherische Sachsen. Der hiesige Reichsgraf und Bischof Nikolaus von Zinzendorf war ein frommer Mann, aber auch ein Freigeist. Er sprach den Flüchtlingen für eine neue Arbeits- und Lebensgemeinschaft Land zu. So kam es, dass im Jahre 1722 der erste Baum für die Stadt Herrnhut gefällt wurde. Bereits fünf Jahre später gründete sich die Herrnhuter Brüderunität.

Diese Gemeinde, die bis heute eine freikirchlich-ökumenische Gemeinschaft ist und sich keiner Landeskirche unterordnet, lebt vom Prinzip der Gleichheit. Diesen Glauben wollten sie auch in die Welt tragen und so wurden sie eifrige Missionare. Dabei führten sie keine Kreuzzüge mit Feuer und Schwert, sondern arbeiteten und beteten mit den Einheimischen.

Fortschrittlich waren sie auch bei der Gleichberechtigung der Frau und bei der Erziehung ihrer Kinder. So wurde Herrnhut bald bekannt für die besten Schulen des Landes. Hier wurden Sprachen, Mathematik und Architektur gelehrt. Doch eine Schattenseite gab es dennoch. Während die Missionare in die Welt hinaus eilten, blieben ihre Kinder oft allein in Internaten. Um ihnen die Vorweihnachtszeit und die Trennung von den Eltern etwas zu erleichtern, wurde hier sehr viel gebastelt. Ein Lehrer erwähnte schließlich im Jahre 1867 das erste Mal einen Herrnhuter Stern in seinem Tagebuch.

Zunächst sollte er als mathematisches Anschauungsobjekt dienen, dann aber wurde das Basteln des Adventssterns immer mehr zu einer Tradition, auch in den Familien. Die Sterne wurden so beliebt, dass sie seit 1897 in der Brüdergemeinde in Produktion gingen.

Bis heute gibt es diese Manufaktur der Brüderunität, jetzt die Herrnhuter Sterne GmbH. Noch immer werden die Sterne in Handarbeit gefertigt. 150 Sternenarbeiterinnen arbeiten derzeit im Zwei-Schicht-System und produzieren pro Jahr mehr als 720 000 Sterne. Das ist auch in der Corona-Zeit nicht anders. Im Gegenteil, da dieses Jahr viele Weihnachtsmärkte ausfallen, wird jetzt mehr über den Internetshop bestellt. Die Frauen in der Manufaktur haben jede Menge zu tun.

Jeder Schritt ist Handarbeit

Silke Mantke ist schon eine erfahrene Sternenarbeiterin und auch ihre Mutter Beate arbeitete schon hier. Viele fühlen sich eng mit dem Ort verbunden und die Manufaktur ist ihr zweites Zuhause. Traditionell wird noch jeder Arbeitsschritt von Hand erledigt. Die Zacken falten, kleben und stanzen. „Eine gute Sternenarbeiterin schafft 3000 Zacken am Tag“, sagt Silke Mantke stolz. Trotzdem geht es bei der Arbeit nicht stupide zu. „Wir lachen viel, erzählen uns Geschichten oder tauschen Kochrezepte aus.“ So sollte es eigentlich auch zuhause sein, das wünscht man sich in Herrnhut.

Der Geschäftsführer Oskar Scholz sagt: „Es wäre schön, wenn die Familien wieder mehr zusammen basteln würden. Nicht, dass die Frau nur in der Küche steht, das Kind vorm Computer hockt und der Mann noch auf Arbeit ist.“ Der Diplom-Ingenieur weiß, wovon er spricht. Er ist viel unterwegs, präsentiert das Unternehmen in der ganzen Welt. Seit Jahrzehnten gehören Herrnhuter Sterne zum bekanntesten Weihnachtsschmuck. Der Klassiker ist aus Papier, in den Farben Weiß und Rot. Ihn gibt es ab 25,50 Euro. Aber es gibt auch Sterne aus Kunststoff, in fünf verschiedenen Größen und sieben verschiedenen Farbkombinationen. Insgesamt kann man zwischen 70 bis 80 verschiedenen Ausführungen wählen. Einer der schönsten Sterne hängt in der Kuppel der Dresdener Frauenkirche, die größten Sterne, mit einer Spannweite von 2,50 Metern, hängen im Bundeskanzleramt, in den Kathedralen von Liverpool und Kiew sowie in der Matthäuskirche München.

Normalerweise kommen in der Weihnachtszeit die Kunden von Chemnitz, Hamburg und sogar von Dubai nach Herrnhut, aber jetzt ist natürlich alles anders. Die große Verkaufsstelle direkt an der Manufaktur war geöffnet, aber die Schauwerkstatt hatte geschlossen. Auch die beliebten Bastelkurse für Kinder finden dieses Jahr nicht statt. Trotzdem war der Andrang groß, auch in der zweiten Verkaufsstelle, zweihundert Meter weiter im schön sanierten Stammhaus. Dort schmunzeln die Verkäuferinnen nur: „Zu DDR-Zeiten hätten sie das mal sehen sollen! Da gab es hier nur einmal im Monat einen Sternenverkauf. Die Verpackungen waren grau, aber die Leute standen da zu Hunderten an, eine Schlange, die sich fast um die ganze Stadt kringelte.“

Wer nicht nach Herrnhut fuhr, bekam die begehrte Ware nur unter dem Ladentisch, übrigens genauso wie Räuchermännlein aus dem Erzgebirge und Baumschmuck aus Lauscha. Gut, dass es jetzt die Internetshops gibt. Natürlich nehmen auch wir einen Stern mit und ehrlich gesagt, nicht nur einen.

Inzwischen ist es dunkel geworden und man taucht ein in den Zauber dieser wundervollen, kleinen Stadt. Wenn jetzt noch Schnee fällt, ist das Märchen perfekt. Vor der Tür leuchten Hunderte von Weihnachtssternen. In den Fenstern wirken sie wie kleine Lichter der Freude. Auf den Straßen weisen sie den rechten Weg.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020