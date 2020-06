Ein virtuelles Lagerfeuer gegen das Fernweh

Von Agnes Polewka und Alexander Müller

Eine Reise mit Dawid De Wet beginnt barfuß und mit einem breiten Lächeln. Auf dem weichen Sand der Namib-Wüste in Namibia zum Beispiel. Oder auf dem heißen Asphalt im Krüger-Nationalpark, wo sich der erfahrene Afrika-Guide mit Reisenden auf die Suche macht - nach der Wildheit des Lebens und der Schönheit der Wildnis. In Corona-Zeiten erzählt er Lagerfeuergeschichten gegen das Fernweh.

In der Corona-Krise nehmen Sie Menschen mit auf eine virtuelle Reise - quer durch Afrika und in Ihr Innerstes. Was haben Sie sich überlegt?

Dawid De Wet: Wo immer ich auch in Afrika unterwegs bin, freuen sich die Reisenden auf das abendliche Lagerfeuer. Auf die gemeinsame Mahlzeit und die Wärme des Feuers. Vor allem aber darauf, eine gute Reisegeschichte zu hören. Und: Das Lagerfeuer ist der beste Ort, um den Tag zu reflektieren, darüber nachzudenken, was man gesehen und erlebt hat. Es ist der Fixpunkt in der dunklen Nacht. Diesen Ort möchte ich nun virtuell nutzen, um Geschichten mit anderen Menschen zu teilen und den Blick auf all die wundervollen Abenteuer zu richten, die uns in der Post-Covid-19-Ära erwarten.

Die Geschichten schreiben Sie parallel dazu auch auf.

De Wet: Als ich nach der Geburt meines Sohnes wieder anfing, Touren zu organisieren, begann ich, meine Geschichten in Briefen an ihn aufzuschreiben - Richter wird im Juni fünf Jahre alt. Er konnte ja nicht dabei sein und fehlte mir sehr. Und ich bin mir sicher, er vermisste mich auch. Die Briefe waren ein guter Weg, um einander nah zu bleiben. Ich konnte ihm täglich erzählen, was ich erlebt hatte und er konnte mit mir „reisen“, obwohl er zu Hause geblieben war. Gleichzeitig halfen mir die Briefe selbst, die Details jeder Reise fest zu halten. All diese Erlebnisse möchte ich nun gerne mit einem breiteren Publikum teilen. Und ich möchte hierfür noch weitere Erinnerungen hervorholen, die in die Zeit vor Richters Geburt fallen.

Warum möchten Sie diese Erfahrungen nun mehr Menschen zugänglich machen?

De Wet: Weil es viele Reisende gibt, die bereits in Afrika waren oder davon träumen, nach Afrika zu reisen. Ich möchte ihnen die Magie und den Rhythmus Afrikas näherbringen. Deshalb möchte ich meine Reiseberichte perspektivisch in Buchform veröffentlichen und in Podcasts umwandeln. Zunächst in Afrikaans, meiner Muttersprache. Dann als Übersetzungen. Auf Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch und in einigen der elf Nationalsprachen Südafrikas, isiZulu und isiXhosa zum Beispiel. Wo es möglich ist, möchte ich auch Bilder dazu stellen. Wer uns unterstützen möchte, kann eine Skype- oder Zoom-Session mit mir buchen - um persönlich über Reiseerlebnisse zu sprechen oder konkrete Tipps für künftige Afrika-Trips einzuholen. In Zukunft könnte sich daraus auch das eine oder andere „echte“ Projekt entwickeln.

Zum Beispiel?

De Wet: Touren für Vater und ihre Söhne, die mich und Richter auf unseren Ausflügen begleiten. Die mit uns auf Reisen gehen, die ihre Verbindung stärken, indem sie gemeinsam Neues lernen und entdecken. Es könnte in Südafrika losgehen und vielleicht können wir diese Erlebnisse auch im Video festhalten, vielleicht sogar eine Serie aufziehen.

Was macht der Lockdown mit einem Menschen wie Ihnen, der die meiste Zeit seines Lebens in der Wildnis verbringt?

De Wet: Für einen rastlosen Geist ist das keine leichte Zeit. Andererseits verbringe ich nun viel Zeit mit meiner Familie. Das ist ein Privileg und kommt im Alltag sonst oft zu kurz. Seit 26. März gelten in Südafrika strenge Ausgangsbeschränkungen. Seit Anfang Mai gibt es einen Drei-Stunden-Slot, in dem wir draußen Sport machen können, wenn wir uns nicht weiter als fünf Kilometer von unserem Zuhause entfernen. Das tut sehr gut und man sieht die Welt mit einem Mal mit anderen Augen. Außerdem hatte ich das große Glück, dass ich kürzlich einen guten Freund und Tierschützer einen Tag lang bei seinem Auswilderungsprojekt für Geparden unterstützen durfte.

Welche Auswirkungen des Lockdowns beobachten Sie in der Natur?

De Wet: Die Stadt, in der wir leben, Graaff-Reinet in der Karoo-Wüste, ist von einem Nationalpark umgeben, dem Camdeboo Nationalpark. Das einzige gefährliche Tier, das hier lebt, ist der Büffel, der dafür aber sehr gefährlich ist. Während des Lockdowns sind die Büffel in ungewohnte Teile des Parks vorgerückt, bis an die Straße. Sie scheinen sich also sehr ungestört gefühlt zu haben. Ansonsten haben wir das Glück, in einer Gegend zu leben, in der die Natur mehr oder weniger unberührt ist, so dass die Corona-Beschränkungen kaum Auswirkungen haben. Der Himmel ist blau und klar - wie immer eigentlich.

Die Auswirkungen auf die Menschen fallen aber beträchtlicher aus.

De Wet: Die südafrikanische Regierung ist sehr proaktiv eingeschritten, um das Virus einzudämmen. Dadurch hat sich die Ausbreitung sehr verlangsamt. Dennoch bedeutet es einen Kollaps der Wirtschaft und die Branche, die es am härtesten trifft, ist der Tourismus. Wenn es uns nicht gelingt, die Wirtschaft schnellstmöglich wieder anzukurbeln und ausländische Investitionen ins Land zu locken, werden wir mit den negativen Auswirkungen der Krise noch viele Jahre zu kämpfen haben. Schon jetzt verlieren viele Südafrikaner ihren Arbeitsplatz, Firmen und Geschäfte schließen. Das ist schlimm, aber es geht jetzt auch bei uns darum, Leben zu retten und der Regierung Zeit zu geben, unser Gesundheitssystem in die Lage zu bringen, die Folgen des Virus zu bewältigen. Experten befürchten allerdings, dass wir mehr Leben durch die wegen der Beschränkungen wachsenden Armut verlieren könnten als durch den Virus selbst.

Wie ist die Situation in ihrem Wohnort Graaff-Reinet, vor allem in den Townships?

De Wet: Wir hatten hier bisher nur einen Infizierten, leben aber mit den gleichen Einschränkungen wie der Rest des Landes. Die Regierung hat zwar einige Sozialleistungen ausgeweitet und Hilfsprogramme für Bürger und Unternehmen ins Leben gerufen, aber ich glaube, die wirtschaftlichen Folgen der Krise wird Kleinstädte wie Graaff-Reinet härter treffen - und zwar noch lange, nachdem die Beschränkungen wieder aufgehoben sind. Die Gemeinschaft in Graaff-Reinet versucht so gut es geht, sich gegenseitig zu helfen. Es wurden Lebensmittelpakete gesammelt oder Masken genäht. Dabei hilft auch ein Covid-19-Komitee, das von Bürgern, den Kirchen und der Kommune organisiert wird. Es ist toll, diesen Zusammenhalt untereinander in diesen schweren Zeiten zu erleben. In dicht besiedelten Gebieten der Städte und in den Townships ist es wiederum sehr viel schwerer, den Lockdown durch- und umzusetzen. Menschen, die unter beengten Bedingungen in Townships leben, können sich nicht selbst isolieren, wenn drinnen in den Behausungen vier bis zehn andere Menschen auf kleinstem Raum zusammen wohnen.

Was werden Sie Ihrem Sohn Richter in den Briefen über das Jahr 2020 schreiben?

De Wet: Was für eine gute Frage! Ich könnte sie sehr philosophisch beantworten, aber ich bin ein eher praktisch veranlagter Mensch. Aufgrund der Beschränkungen wird es natürlich keine neuen Reisegeschichten zu erzählen geben. Ich werde deshalb versuchen, eine Brücke zwischen der aktuellen Situation und einigen meiner früheren Reisegeschichten zu schlagen. Ich muss das Feuer in ihm am Brennen halten, bis wir eines Tages wieder zusammen verreisen können.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020