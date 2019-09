Ein wenig schräg und weniger traditionell

Mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen ist man von Tokio aus in knapp drei Stunden in Osaka, der nach Tokio und Yokohama drittgrößten Stadt in Japan. Schon beim Verlassen des Bahnhofes fällt direkt auf, dass Osaka mit immerhin auch knapp 2,7 Millionen Einwohnern, sich deutlich von Tokyo und auch anderen Städte in Japan unterscheidet – und zwar nicht nur, weil hier die Leute im Gegensatz zu Tokyo, wie in Europa auf der Rolltreppe rechts stehen und links gehen. Hier gehen die Menschen auch schon mal bei Rot über die Straße, in Tokio erlebt man das nicht.

Die Einwohner von Osaka wirken selbst in den überfüllten Hot Spots lange nicht so gehetzt wie die Hauptstädter. Auch der Klamotten-Stil ist anders. Während Tokio eher businessmäßig daher kommt, dominiert in Osaka lässiges Outfit.

Erfahrene Japanreisende sagten, die geschäftigen Tokioter haben gute Manieren, die Einwohner von Osaka gute Laune. Und das ist wirklich überall zu beobachten, die Menschen in Osaka sind spontan, lebenslustig, angenehm weltoffen, ein wenig schräg und weit weniger traditionell als andere Städte im „Land der aufgehenden Sonne“. Das Leben hat hier einfach eine andere Geschwindigkeit als in Tokyo.

Freundlich und hilfsbereit

Leider ist aber die Verständigung etwas schwieriger als in Tokyo. Viele Restaurants haben keine übersetzten Karten und gute Englischkenntnisse sind im Vergleich zu Tokio oder Kyoto weniger verbreitet, aber viel besser als auf dem Land.

Macht aber nichts, die Japaner sind freundlich, hilfsbereit und geduldig. Notfalls wird mit Zeichensprache oder Bildern kommuniziert. Und gerade die jüngere Generation spricht meist gut Englisch.

Neben vielen verglasten Bürotürmen rühmt sich Osaka mit dem höchste bewohnten Wolkenkratzer Japans. Die Stadt steht für bunte Unterhaltungsviertel und riesige unterirdische Einkaufsstraßen, aber auch für viele schöne Tempelanlagen und eine historische Burg, eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt und auch ihr Wahrzeichen.

Die Osaka Burg (Osaka-jo) stammt ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert, wurde im Lauf der Geschichte mehrfach dem Erdboden gleichgemacht, letztmalig im Zweiten Weltkrieg durch US-Bomben. Seit 1997 wiederaufgebaut, beherbergt sie ein Geschichtsmuseum und eine Aussichtsplattform in der achten Etage.

Prachtvolles Bild

In dem weitläufigen Park außerhalb der Festungsmauern blühen je nach Saison hunderte Kirsch-, Pflaumen- und Aprikosenbäume, die zur jeweiligen Blüte und auch zur Blätterfärbung im Herbst ein prachtvolles Bild abgeben und nicht nur die Touristen, sondern auch viele Einheimische anlocken.

Sehr alt und beeindruckend ist der Sumiyoshi Taisha, mit 1800 Jahren einer der ältesten und wichtigsten Shinto-Schreine Japans. Die Anlage im Süden der Stadt ist eine Oase jenseits des Trubels, ihre 400 Jahre alte rote Steinbogenbrücke (Soribashi) gehört ebenfalls zu den meistfotografierten Motiven der Stadt. Nicht minder sehenswert: der im Jahr 593 gegründete buddhistische Shitennoji Tempel im Stadtbezirk Tennoji-ku mit fünfstöckiger Pagode. Er gilt als einer der ältesten Tempel in Japan.

Dort in der Nähe gibt es auch inmitten von Hochhäusern einen kleinen Tempel mit einem buddhistischen Friedhof, der Shoman-in Aizen-do Tempel, ein recht verwunschenes Fleckchen inmitten der hektischen Großstadt.

Grellbunt

Das moderne Osaka findet man in Dotonbori, Osakas grellbunter Fressmeile entlang des gleichnamigen Kanals, wo sich schnell mal das Gefühl der Reizüberflutung einstellt. Flimmernde Werbefilme auf Riesenbildschirmen, schreiende Lautsprecher, Spielhallen, Bars, Gerüche und Restaurants, die alles bieten, was die japanische Küche hergibt – vom gegrillten Fleischspieß bis zur frittierten Krabbe. Aber es gibt nicht nur schnelle Küche oder Street-Food in Osaka, sondern auch sage und schreibe 99 Sterne-Restaurants.

Auch wer gerne shoppen geht, wird Osaka lieben. Shopping-Malls gibt es reichlich und in für Europäer ungewohnter Dimension, darunter die mit 2,6 Kilometern längste in Japan (Tenjinbashisuji Shopping Street) oder die 600 Meter lange überdachte Shinsaibashi-Arkaden. Auch die unterirdische Umeda Shopping Arcade mit 1200 Geschäften, Restaurants und Imbissständen ist ein Muss.

In Umeda befindet sich auch das Umeda Sky Building mit einem Wahnsinns-360˚-Walk, ein ringförmiger, teils im Freien oder hinter riesiger Panoramaverglasung liegender Rundgang in 173 Metern Höhe im 40. Stock, der einen atemberaubenden Rundblick auf Osaka bietet.

Quirliges Nachtleben

Auch nachts kommt Osaka nicht zur Ruhe. In vielen Stadtteilen gibt es ein pulsierendes Nachtleben. Überall kann man sich auch als Frau sicher fühlen und bedenkenlos alleine die Stadt erkunden, die auch dem ausländischen Besucher die Orientierung leicht macht. So liegt vieles nah beieinander und lässt sich sogar oft zu Fuß, oder aber über ein paar Metro-Stationen erreichen. Und mit dem Osaka Amazing Pass erhält man für ein oder zwei Tage unlimitierten Transport (Bus und Metro) und vor allem freien Eintritt zu einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. Ein Tagespass kann sich schon ab zwei der teureren Sehenswürdigkeiten lohnen.

Osaka vermittelt ein ganz anderes Lebensgefühl als andere japanische Städte und es gibt vieles zu entdecken. Und es ist nicht so touristisch überlaufen wie Kyoto, das man übrigens von hier auch gut in einer halben Stunde mit dem Zug erreichen kann.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019