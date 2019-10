Ein Zauberland mit uralten Weinreben

Viele Touristen verirren sich nicht ins Grenzland zwischen Bulgarien und Griechenland. Das ist schade, denn über der Region um die Kleinstadt Melnik liegt ein ganz besonderer Zauber.

Die Nacht ist hereingebrochen über Melnik, einem 200 Seelen-Städtchen im Süden Bulgariens. Den Titel „Stadt“ hat Melnik noch aus den 19. Jahrhundert herübergerettet. 1890 lebten hier 22 000 Menschen und Melnik war einer der wichtigsten Orte des Landes. Die meisten Einwohner waren Griechen und die verließen 1913 nach Ende des Zweiten Balkankriegs, bei dem Griechenland und Bulgarien auf unterschiedlichen Seiten kämpften, ihre Heimat und ließen sich jenseits der Grenze nieder.

Tanz unter Plantane

Am Dorfplatz spielt ein Klarinettist, eine blonde Frau singt laut und voller Leidenschaft. Frauen, Kinder und ein paar mutige Männer halten sich bei den Händen, tanzen gemeinsam unter einem Jahrhunderte alten Plantanenbaum. Stundenlang. Wer eine Pause braucht, scheidet aus dem Reigen aus, ein anderer springt ein. Auf den Bänken am Platz sitzen die Alten, sie schwatzen, schauen dem Treiben mit versonnenen Blicken zu und erinnern sich vermutlich an die Zeit, als sie selbst zu den Tanzenden gehörten.

Melnik ist heute ein beliebter Touristenort. Allerdings sind es nicht die großen Reisegruppen, die hierher kommen, sondern Wanderer, die zu Touren durchs Umland aufbrechen, Kulturreisende, die das unter Denkmalschutz stehende Ortszentrum durchstreifen und Naturliebhaber, die die berühmten Sandsteinpyramiden vor den Toren der Stadt besuchen.

Oder Gäste, die in den Restaurants und Kneipen des Ortes dem Wein zusprechen. Für den ist Melnik landesweit bekannt. Die Rebsorte Siroka Melniska ist eine der ältesten Bulgariens. Sie wächst ausschließlich in Melnik und in den benachbarten Dörfern und, so erzählt Reiseführer Milen Metodiev, wurde bereits von den Thrakern angebaut. Dem Volksstamm, der bereits 5000 Jahre vor unserer Zeitrechnung auf dem Gebiet des heutigen Bulgariens lebte, darf man durchaus einige Expertise zusprechen, was den Wein angeht. Glaubten die Menschen damals doch, dass ihre Herrscher im Rausch Verbindung zu den Göttern aufnahmen und erst so zu deren würdigen Vertretern auf Erden wurden.

Milen Metodiev weiß auch, dass Melniker Wein eines der Lieblingsgetränke von Winston Churchill gewesen sei, sagt dann aber auch: „Der Wein ist ein bisschen seltsam für den allgemeinen Geschmack.“ Die Weinprobe in einem lokalen Keller macht schnell klar, was Milan Metodiev mit seiner Warnung sagen wollte. Der Weiße schmeckt sauer, beim Rosé steigt einem scharfer Geruch in die Nase und der Rotwein entfaltet einen Geschmack, der einen Tester aus der Runde zu dem Urteil „wie Klebstoff“ verleitet.

Den Winzer selbst ficht das nicht an. Ihm schmeckt sein Wein, den er, wie er mit lauter Stimme erklärt, immer „jung“ trinke. Die Einheimischen scheinen den Geschmack des Winzers durchaus zu teilen. Denn abends sind die Kneipen voll, und so manches Glas Melniker Wein fließt dann die Kehlen hinab.

Wer am Morgen nach Tanz und Wein noch fit ist, wandert die sieben Kilometer hinaus zum Kloster Roschen, dem einzigen von ehemals vier Klöstern im Umkreis der Stadt. Ein einsamer Esel am Wegesrand beäugt die Wanderer und schickt ihnen mit rauer Stimme einen Gruß auf den Weg. Wann das orthodoxe Kloster erbaut wurde, weiß niemand genau. Alte Chroniken erzählen von einer Klostergründung im Jahre 890, die ältesten nachweisbaren Gebäudereste stammen aus dem 13. Jahrhundert. Da später ein Brand das Kloster zerstörte, stammen die jetzigen Gebäude aus dem 18 und 19. Jahrhundert. Doch eigentlich ist das Baujahr egal, denn hierher kommt man entweder, um die Ruhe des abgeschiedenen Klosters zu genießen oder aber um unter den Blicken der vielen, von bunten Wandfresken herabschauenden, Heiligen zu beten. Draußen, im Klosterhof, ranken sich Weinreben in die Höhe. Und fast scheint es, als hätten die Mönche von Roschen ebenfalls eine Leidenschaft für Melniker Wein entwickelt. Vom Koster hat man einen weiten Blick auf das ferne Piringebirge und ganz in der Nähe auf „die Pyramiden von Melnik“ – die Sandsteinhügel, die aussehen, als habe ein Riese überdimensionale Zuckerhüte in die Waldlandschaft gesetzt. Entstanden sind sie aber ganz ohne Zauberhand durch die Erosion des Lehmbodens. Auch die Steine, die quer auf der Spitze mancher Pyramide liegen, wurden nicht durch magische Kräfte dort platziert. Das jedenfalls behauptet Milan Metodiev, der auch dafür die Erosion verantwortlich macht. Man mag ihm kaum glauben, spürt man doch genau, wie einen die Landschaft mit jedem Schritt mehr und mehr in ihren Bann zieht.

