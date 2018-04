Ein Zipfel Adria

Anzeige

Portoroz gilt bei den Einheimischen als bedeutendes Seebad. Das sehen auch viele Reisende so, mit denen man ins Gespräch kommt. Wie das Dresdener Ehepaar im Naturreservat Strunjan: „Wir waren zu jugoslawischer Zeit schon hier und kommen immer wieder gerne zurück. Bade- und Wassersportangebote, die Geschichte des Ortes – alles ist so, wie wir es mögen.“ In der Tat kann der kleine, von waldigen Anhöhen umsäumte und an Übernachtungsmöglichkeiten reiche Ort auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. 1897 zum Kur- und Seebad erklärt, lockte er Anfang des 20. Jahrhunderts als Vorzeigedestination der österreichischen Riviera, wozu auch der Bau einer Schmalspurbahn beitrug, den europäischen Geldadel an. Die Welt der Reichen und Schönen fand im 1910 eröffneten mondänen Palace Hotel, einem Stilmix aus Neorenaissance und Wiener Secession, einen würdigen Rahmen.

Später nahmen Filmstars wie Orson Welles, Sophia Loren und Pierre Brice hier Logis. Und während unseres Aufenthaltes wählte die türkische Fußballnationalmannschaft um Emre Mor (Celta Vigo) und Çaglar Söyüncü (SC Freiburg) das Palace Hotel als Basisquartier etlicher Trainingseinheiten im Stadion von Koper. Was für ein Schauspiel, wenn einige der Profifußballer am Morgen leicht verpennt mit Badeschlappen oder trainingsbedingtem Monokel-Hämatom zum Frühstück im großen Saal erschienen!

Aus heutiger Sicht muss man in Bezug auf Portoroz einiges relativieren. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. So zum Beispiel die Überbleibsel sozialistischer Funktionsarchitektur. Oder die grelle Leuchtwand des örtlichen Spielcasinos. Auch der teils zubetonierte Strandabschnitt mag zwar hochfrequentiert sein, aber das betörende Farbenspiel kroatischer Küsten sucht man beim Sprung ins kühlende Nass vergeblich.

Wie viel italienischer Charme, ja Grandezza dennoch in Sloweniens Riviera steckt, wird aufs Schönste sichtbar in Piran. Der sich auf einer Landzunge ins Meer erstreckende Ort hat zwar keine Kanäle wie Venedig, aber doch die Architektur und Anmutung der nur knapp 100 Kilometer entfernten Lagunenstadt. Der Einfluss der Serenissima ist ablesbar am Campanile der Kirche St. Clementa, an den verwinkelten Gassen und an den Kaufmannshäusern des zentral gelegenen Tartiniplatzes, der nach dem Sohn der Stadt, dem Violinisten Giuseppe Tartini (1692-1770), benannt wurde. Ein Miniatur-Venedig und eine wirkliche Überraschung! Auch wegen der Ruhe, denn Autos bleiben draußen vor den Schranken der Stadt. Das und die Vielzahl an Motiven schätzen auch die Künstler, die es täglich mit Pinsel und Staffelei nach Piran zieht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018