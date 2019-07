Eine Bereicherung der Szene

Stuttgart mit seinem weltberühmten Ballett ist nahe. So müssen denn die

Ludwigsburger Schlossfestspiele etwas Besonderes bringen, wenn sie sich auf diesem Gebiet profilieren wollen.

War es in früheren Jahren schon einmal die Rhein-Oper, die mit den „Goldberg-Variationen“ seines damaligen Ballettdirektors Heinz Spoerli im Theater im Forum gastierte, so ist es nun wieder das Ballett am Rhein Düsseldorf-Duisburg, das am selben Ort seine Visitenkarte abgibt.

Und war es damals schon, mit dem inzwischen 78-jährigen Heinz Spoerli, ein Schweizer Tänzer und Choreograph, der diese Compagnie leitete, so ist es auch jetzt wieder mit dem 58-jährigen Martin Schläpfer ein Schweizer, der dort künstlerischer Direktor ist und der nun bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen sein neuestes Werk vorstellte.

Bevor es allerdings so weit war, wurde zunächst eine Arbeit des in den USA zu den Größen des zeitgenössischen Tanzes zählenden Mark Morris gezeigt, dessen Werke allerdings in Europa nur selten zu sehen sind, in Deutschland sogar exklusiv mit dem Ballett am Rhein.

„Pacific“ nennt der 52-jährige amerikanische Tänzer und Choreograph sein 20-Minuten-Stück, dem musikalisch das Trio für Violine, Violoncello und Klavier von Lou Harrison, einem Schüler von Arnold Schönberg, zugrunde liegt, live gespielt von Franziska Früh (Violine), Doo-Min Kim (Violoncello) und Alina Bercu (Klavier).

In dem Musikstück stellen sich die drei Instrumente solistisch in einer „Rhapsody“, einem „Dance“ und einem „Song“ vor und vereinigen sich in einem rhythmisch prägnanten Finale.

Neun Tänzer(innen) in bodenlangen Röcken in Weiß, von denen teilweise vier grün, drei blau und zwei rot eingefärbt sind und die so entfernt an Tempeltänzer(innen) und an ein archaisches Zeremoniell erinnern, sind die Akteure.

Neben abgewandelten Formen des klassischen Balletts, zuweilen auf Spitze, Pirouetten, Bourrées und Sprünge, zeichnen das Ganze fließende Bewegungen aus.

Dabei dominieren Bein-und vor allem eine ausdrucksstarke Armarbeit das aber auch bodenverbundene Werk.

Nach der Pause kommt Martin Schläpfer, ab der Spielzeit 2020/21 Direktor des Wiener Staatsballetts und des Balletts der Volksoper Wien, zu Wort.

War es einst der Musikwissenschaftler Erich Doflein, der Béla Bartók gebeten hat, ihm für eine neue Schule des Violinspiels einige kurze Stücke für zwei Geigen zu komponieren, so macht jetzt Martin Schläpfer aus den so 1931 entstandenen 44 Duos für zwei Violinen Sz 98 des ungarischen Komponisten sein rund einstündiges Ballett „44 Duos“. Wie die Komposition, live gespielt von Dragos Manza und Catherine Ribes, er Erster Konzertmeister, sie Stimmführerin der zweiten Violinen der Düsseldorfer Symphoniker, eines der wichtigsten Lehrwerke des 20. Jahrhunderts ist, so sind Martin Schläpfers jeweils eigenständige, die Musik in Tanz umsetzende, aber auch miteinander verbundene, kurze choreographische Arbeiten geradezu ein Lehrbuch des Tanzes.

Besser gesagt, Martin Schläpfer zeigt mit seinen 28 Tänzer(innen), die Hélène Vergnes farbenprächtig, bunt, variantenreich kostümiert hat, die vielen Möglichkeiten tänzerischen Ausdrucks und technischer Möglichkeiten dieser Kunst auf.

Teils auf Spitze, in eleganter Ballerinenhaltung, mit Sprüngen und

Drehungen durchsetzt, auf den Boden stampfend, aber nicht schuhplattelnd, im Tanz des Corps an Ländler erinnernd, manchmal miteinander ringend, dann wieder clowneske Züge tragend, mit ausgefeiltem und ebenso expressivem Bewegungsvokabular arbeitend, präsentiert Martin Schläpfer in „44 Duos“ eine abwechslungsreiche,

fantasievolle, exzellente Show des Tanzes, die man gesehen haben muss.

Das Ganze war eine Bereicherung der Tanzszene rund um Stuttgart und in Baden-Württemberg, dessen Namen als „Internationale Festspiele“ einst die Ludwigsburger Schlossfestspiele getragen haben.

Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019