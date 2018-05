Eine Marke, die Marken

Anreise Von München fliegt Lufthansa nach Ancona, www.lufthansa.com. Infos zur Zuganreise unter www.bahn.de

Unterkunft In den stilvollen Ferienwohnungen des Landsitzes Poggio Antico bei Monte San Vito macht man Ferien wie beim Landadel, www.poggio-antico.com. Ab 111 Euro pro Tag, auf Wunsch mit Frühstück unterm 400 Jahre alten Maulbeerbaum.

Das charmante Vier-Sterne-Hotel Excelsior la Fonte liegt an der wildromantischen Bucht von Portonuovo im Naturpark Monte Conero. Sieben Tage Ü/F ab 582 Euro, www.dertour.de.

Essen und Trinken Fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte sind ein kulinarisches Erlebnis in den Marken. Als vorzügliche Adresse gilt das Ristorante della Rosa am Aufgang zur Altstadt von Sirolo, www.ristorantedellarosa.it. Auch die Restaurants am Strand von Numana sind eine gute Empfehlung. Wer die rustikal ländliche Küche der Region kennenlernen möchte, geht am besten in die Antica Osteria da la Stella in Urbino, www.anticaosteriadalastella.com.

Trüffeltour Giorgio Remedia nimmt gerne Besucher mit zur Trüffeljagd. Da in der Region verschiedene Arten wachsen, ist ganzjährig Saison. Kontakt auf Englisch am besten per E-Mail: S.Remedia@hotmail.it

Allgemeine Informationen Tourismusregion Marken, http://de.turismo.marche.it/, Italienische Zentrale für Tourismus, www.enit.de