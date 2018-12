Eine runde Sache

Einen langen Atem haben: Das ist, was hier zählt, seit vielen Hundert Jahren. Der Gasbrenner faucht und zischt, als würde er direkt vom Höllenfeuer genährt, doch der Meister arbeitet konzentriert und lässt sich nicht ablenken. Ein Glasröhrchen nach dem anderen setzt Toni Weigelt an seine Lippen, es sind oft über 1000 am Tag. Erst erwärmt er den Rohling in der Flamme, dann holt er Luft.

Wie von Zauberhand wird dem Glas Leben eingehaucht: Es formt sich binnen Sekunden zu einem federleichten, hauchdünnen, perfekt runden Objekt. Eine weitere von Hand geblasene Kugel wartet darauf, einen Christbaum schmücken zu können.

Ines Zetzmann, die Weihnachtselfe vom Dienst im Familienbetrieb Greiner-Mai, würde jetzt widersprechen. Zu Recht. Denn so schnell geht es nun auch wieder nicht. Damit die Kugeln am Baum zauberhaft funkeln, kommt erst Silbernitrat für die Verspiegelung hinein. Dann sorgt Bettina Winkler mit ihren Pinseln aus feinstem Eichhörnchenschwanzspitzenhaar für den letzten Schliff: Sind die Kugeln lackiert, sorgt die erfahrene Porzellanmalerin für die passende Dekoration. Die Muster für das Design sind oft mehr als 100 Jahre alt.

1597 entstand im Süden des Thüringer Walds der Ort Lauscha durch den Bau einer Dorfglashütte. Einer der beiden Gründer war Hans Greiner: Auf diesen Meister geht die Geschichte des Familienbetriebs Greiner-Mai zurück, der seine Werkstatt später ins benachbarte Neuhaus am Rennweg verlegt hat.

365 Tage im Jahr ist hier Weihnachten, denn noch immer fertigt man mundgeblasenen, handbemalten Weihnachtsschmuck. Tradition verpflichtet: Vor bald 175 Jahren wurde nämlich in Lauscha die Christbaumkugel erfunden.

Die Handwerker nutzten Öllampen und hatten sich auf die Herstellung von hohlen Glasperlen spezialisiert. Da war es nur noch ein kleiner Schritt, bis sie auch Schmuck für den Weihnachtsbaum fertigten - erst winzige Figuren, später große Kunstwerke.

Für den Erfolg mitverantwortlich waren die sogenannten Verleger: Die Händler hatten ihre Büros und Lager in der Spielzeugstadt Sonneberg und vermarkteten den Christbaumschmuck als gläserne Kostbarkeit in aller Welt. Die Frauen der Glasbläser mussten sich zu Fuß auf den Weg machen, um die Kugeln abzuliefern. 15 Kilometer führt der sogenannte Glasbläserpfad durch enge Kerbtäler quer durch den Nadelwald des Thüringer Schiefergebirges. 20 Kilogramm und mehr wogen die riesigen Tragekörbe der Botenfrauen, die sie auch den steilen Anstieg zur Wiefelsburg hinaufschleppen mussten, selbst im Winter bei Eis und Schnee. Heute haben es Wanderer einfacher und kommen per Bahn wieder zurück.

Auch in der Elias Glashütte Lauscha lodert das Feuer. Sand, Soda, Pottasche und Kalk kommen hier über Nacht zum Schmelzen in die Öfen. Dazu Metalloxid, damit das Glas später leuchtet: Genau 274 Farbtöne sind im Sortiment. Vielleicht gibt es noch ein paar weitere Ingredienzien, doch dieses Geheimnis lässt sich René Queck, als Hüttenmeister Chef der Hexenküche, natürlich nicht entlocken. „Wir sind in Deutschland die Letzten, die in Handarbeit Röhren und Stäbe ziehen“, sagt er.

Dieses Rohmaterial nutzen später Glasbläser und Künstler, um daraus bei der Lampenglasbläserei filigrane Skulpturen zu formen. Und noch etwas erblickt hier das Licht der Welt: künstliche Menschenaugen aus Kryolithglas. Denn auch das wurde im 19. Jahrhundert in Lauscha erfunden.

Ab und an haben die Besucher der Farbglashütte auch das Glück, die Experten mit einer langen Glasmacherpfeife am Mund beobachten zu können. Mit dem etwa eineinhalb Meter langen Rohr wird ein glühender Glasklumpen aus dem Ofen durch ständiges Drehen, Blasen und gezielte Kühlung in Form gebracht. Aus dezent grünlich schimmerndem Thüringer Waldglas entsteht so zum Beispiel das

Goethe-Wasserglas, die Nachbildung eines Trinkglases aus dem Besitz des Dichters. Doch auch Studenten-Teams der Bauhaus-Universität Weimar setzen inzwischen ihre Designideen um. Die Becher, Krüge und Schalen sehen auf den ersten Blick zwar alle gleich aus, sind aber trotzdem handgefertigte Unikate.

Im Dachgeschoss der Glashütte ist das Museum für Glaskunst untergebracht. Tausende von Glasperlen sowie Kostbarkeiten aus der Zeit des Jugendstils glitzern in den Vitrinen, feinste Emailmalerei auf Glas sowie Kaffeeservices aus Beinglas, das so weiß schimmert wie gefragtes Porzellan. Gläserner Weihnachtsschmuck aus allen Epochen ist zu sehen: Früchte und Nüsse, Clowns und Glocken, Elefanten und Engel - und natürlich Hunderte von funkelnden Kugeln.

Sich die Christbäume genau anzuschauen, lohnt sich übrigens, hier im Museum, in den Läden der Glasbläser und an Weihnachten vielleicht auch zu Hause. Denn im Grün des geschmückten Baums versteckt sich manchmal eine winzig kleine, aus Glas gefertigte Glücksgurke. Wie diese Tradition entstanden ist, weiß in Lauscha keiner mehr. Produziert werden die Gurken aber noch immer. An Heiligabend geht deswegen in vielen Wohnzimmern das Suchen los: Wer die Gurke findet, darf nämlich als Erster die Geschenke auspacken.

