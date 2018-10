Eine Sternguckerfahrt zur Alp Grüm

Fast nirgendwo sonst leuchten die Sterne so hell wie in der Abgeschiedenheit von Alp Grüm. Die Sternguckerfahrt mit der Rhätischen Bahn ist eine Reise zu funkelnden Himmelslichtern. Sobald die Dämmerung einsetzt und der Mond über dem Graubündner Firmament aufgeht, richtet der Astronomie- und Raumfahrtspezialist Men J. Schmidt das Fernrohr aufs Sternenmeer. Sein großes Wissen über die Himmelskörper und das All eröffnet den Bahngästen unvergessliche Ein- und Ausblicke ins Universum.

Die Panoramafahrt zu den Sternen beginnt in St. Moritz. Sie passiert das Unesco Welterbe Rhätische Bahn, den Berninapass, mit 2253 Metern der höchste Bahn-Alpenpass Europas, das ewige Eis des Morteratsch-Gletschers und windet sich bis nach Alp Grüm. Auf 2091 Meter über dem Meer stören weit und breit keine Lichter das großartige Naturerlebnis, den Sternen etwas näher zu sein. Nur der Mond erhellt die eindrucksvolle Bergkulisse und gleißenden Gletscher Graubündens. Mit Blick auf den Palü-Gletscher und das italienische Valposchiavo genießen die Sterngucker ein feines Drei-Gang-Menü. Auf der Rückfahrt gehen im Zug die Lichter aus. So bleibt das Leuchten der Sterne noch lange in Erinnerung.

Die Sternguckerfahrt findet bei Neumond statt, was beste Aussicht auf klaren Nachthimmel verspricht. Termin: Samstag, 27. Oktober. Der Pauschalpreis beträgt für Erwachsene 140 Euro. Men J. Schmidt, Astronomie- und Raumfahrtspezialist, begleitet die Fahrt.

