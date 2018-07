Eine Straße, viele Bäume

Anzeige

Die Landstraße von Kaarz nach Weitendorf im Landkreis Parchim ist eine dieser verwunschenen, leicht hügeligen Straßen: Hier liegt noch das alte Kopfsteinpflaster, und an beiden Seiten der Straße stehen große, alte Kastanien. In Mecklenburg-Vorpommern sind solche Alleen keine Seltenheit: Fast jede zweite Bundesstraße oder Landstraße hier ist von Bäumen gesäumt. Damit ist Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg das Bundesland mit dem zweithöchsten Anteil an Alleen in Deutschland. 4374 Alleenkilometer zählt das nördliche Bundesland. Das hat seine Gründe in der Geschichte der DDR: Während Alleen in Westdeutschland weitgehend verschwunden sind, konnten sie sich in der ehemaligen DDR gut behaupten. Die Verkehrsdichte war gering und die Trabbis brauchten in der Regel keine vierspurigen Schnellstraßen. „So ist es letztlich der schwachen Entwicklung des Individualverkehrs in der DDR zu verdanken, dass alle Deutschen heute noch Zugang haben zu wunderbaren alten Alleen“, sagt Bernd Gerlich aus Krakow am See, der sich in seiner Freizeit um den Erhalt der Alleen kümmert. „Aus ähnlichen Gründen sind hier auch Kraniche und Biber, klare Gewässer und unverbaute See-Ufer erhalten geblieben“, fügt er an. Typisch für den Osten Deutschlands sind auch die Obstbaumalleen, die mit Apfelbäumen, Birnbäumen oder Mirabellen bepflanzt sind.

„Leider sind auch in Ostdeutschland viele Alleen bedroht - nicht selten von den ökonomischen Interessen westdeutscher Unternehmen“, klagt Gerlich. So wurde im Winter 2005/2006 eine Allee mit 250 Bäumen den Interessen einer Firma geopfert, die in Waren an der Müritz Schiffspropeller herstellt und eine bessere Zufahrt brauchte. „Den früher beliebten Abschnitt der mit einer schönen Allee gesäumten Straße zwischen Sietow und Klink können Sie getrost vergessen, diese Strecke ist jetzt völlig reizlos“, so Gerlich. Nachpflanzungen, bemerkt er, seien gut und wichtig – letztlich bliebe es aber Augenwischerei. „Niemand kann eine 150 Jahre alte Allee ersetzen durch junge Baumschulpflanzen.“

Eine der schönsten Alleen ist die Blutbuchenallee zwischen den Weilern Pokrent und Renzow. Ihren Namen hat die Allee von der purpurroten Farbe der Blätter, durch die die Sonne an Sommerabenden schimmert. Mehr als 120 Jahre alt sind die 29 Buchen der Allee. Einige mussten in den vergangenen Jahren aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden, einige fielen Stürmen zum Opfer. Vor Kurzem pflanzte dort die Gemeinde 17 neue Alleebäume. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt mit dem Alleenfonds solche Vorhaben.