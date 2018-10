Eine Träne für Yogi

Yogi, der Bär, ist ein Philosoph. Da ist sich Kari Kemppainen ganz sicher: „Manchmal sitzt er ganz entspannt da, mit dem Rücken an einen Baum gelehnt. Dann sieht es aus, als denke er über das Dasein nach.“ Kari hat zusammengerechnet über vier Jahre seines Lebens in Beobachtungshütten verbracht, um Tiere und vor allem Bären zu filmen und zu beobachten. Er erzählt von den pelzigen Gesellen, als könnte er ihnen in die Seele blicken, und er lässt gerne Besucher aus aller Welt an seinen Begegnungen mit dem König des Waldes teilhaben.

Rajavyöhyke – das Niemandsland – ist der wahrscheinlich beste Ort, um europäische Braunbären zu beobachten. Die Grenzzone zwischen Finnland und Russland darf nicht jeder betreten. Man braucht eine besondere Genehmigung, um das Sperrgebiet zu besuchen. So leben hier die vier großen Raubtiere des Nordens ziemlich ungestört. Bär, Wolf, Luchs und Vielfraß finden zudem einen reich gedeckten Tisch – nicht nur wegen der vielen Elche und Rentiere. Die Räuber des Waldes dürfen sich hier draußen an ganz besonderen Häppchen laben. Nachmittags zwischen vier und fünf Uhr ist Fütterungszeit im Niemandsland. Kari fährt mit seinem alten Schneemobil auf eine sumpfige Lichtung. Er verstreut 50 Kilogramm Fischreste und Hundefutter und bereitet so die Bühne für das große Fressen. Karis Gäste nehmen in einer großen Holzhütte am Waldrand Platz. Alle beobachten gespannt die Sumpffläche. Lange müssen sie nicht warten. Schon nach wenigen Minuten erscheint Metsän Kuningas – der König des Waldes. Ein mächtiger Braunbär marschiert zielstrebig zum ausgelegten Futter. Es ist Yogi, der alte Bekannte von Kari: „Yogi ist etwa 14 Jahre alt, sehr freundlich, ein ganz besonderes Tier. Ich kenne rund 300 Bären, aber Yogi ist wirklich einzigartig.“

Kari zeigt auf die andere Seite der Lichtung: „Okay, da kommt noch ein kleinerer, jüngerer Bär.“ Umflattert von einer kreischenden Möwenschar machen sich Yogi und der Neuankömmling über die Fischreste her. Kurz darauf kommt noch ein weiterer Bär hinzu. Kari kennt sie alle: „Der jüngere ist etwa vier Jahre alt. Der dritte ist ein starkes Männchen.“ Die Fotokameras piepsen, die Verschlüsse klicken. Begeistert beobachten Karis Gäste, wie zwei der Bären immer näher an die Hütte herankommen. Es ist Yogi, gefolgt von dem mutigeren der beiden Jungbären. Bald ist Yogi so nah, dass man auf seiner Nase Narben erkennt. Schließlich sind die beiden Bären nur noch zwei Meter von der Hütte entfernt und machen sich geräuschvoll über das Hundefutter her. Man hört sie kauen, schnaufen und man kann sie riechen. Im östlichen Mittelfinnland bieten etwa 15 Wildniscamps die Möglichkeit, Bär, Wolf, Luchs und Vielfraß in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Etwas Vergleichbares gibt es sonst nirgendwo, und so kommen Besucher aus der ganzen Welt hierher. Alle sind begeistert, auch Kim aus England: „Ich dachte nicht, dass wir einen wilden Bären zu Gesicht bekommen. Aber kaum waren wir in dem Versteck, tauchte ein Bär auf. Und dann noch einer und noch einer. Ich habe Tränen in den Augen, so rührt mich das an.“

Der erste Finne, der den Bären nicht mit dem Gewehr, sondern mit der Kamera auflauerte, war Ende der 1970er Jahre Eero Kemilä. Erst kletterte er wie die Jäger damals auf Bäume. Bald wollte er die Tiere aber auf Augenhöhe vor das Objektiv bekommen. So kam er auf die Idee, sich eine kleine Ansitzhütte zu bauen. Zunächst blieb der Erfolg jedoch aus, weil die Bären ihn in der Hütte „erschnüffelten“. Mit einer besonderen Erfindung überlistete er die empfindlichen Bärennasen: Er setzte ein fünf, sechs Meter langes Abluftrohr auf sein Fotoversteck. Mit dieser kaminartigen Konstruktion leitete er die menschlichen Gerüche ab, und die Bären blieben ganz entspannt. Auch Karis Fotounterstände werden nach diesem System „entlüftet“.

Yogi und sein Kumpan sind abgezogen. Leichter Nieselregen bricht das Sonnenlicht. Vom Waldrand betrachtet ein Bär interessiert die Hütte. Ein anderer stampft zögerlich über die Lichtung. Zehn Augenpaare verfolgen das Schauspiel – manches erfüllt von einer Träne.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018