Einfach mal rübermachen

Da läuft man zwei oder drei Stunden in der Loipe vor sich hin, immer nur die tief verschneite Winterlandschaft im Blick, Bauernhäuser, ab und zu eine Kapelle und Tannen, und plötzlich grüßen die Entgegenkommenden mit „Buon giorno“. Irgendwann muss man also über die Grenze gekommen sein. Ohne Kontrollen, ohne Schilder. In den Bergen zwischen Gailtal, Karnischen Alpen und Dolomiten scheint es keine Rolle zu spielen, wo genau Österreich aufhört und wo Italien anfängt. Im Ersten Weltkrieg fanden hier erbitterte Kämpfe statt, hier und da erinnert ein Kriegsgräberfriedhof an die unzähligen Opfer. Aber heute kann man über all das elegant hinweggleiten – auf grenzüberschreitenden Loipen, die vom Osttiroler Hochpustertal in den Südtiroler Naturpark Drei Zinnen führen.

Am besten lässt sich das auf der Trans-Dolomiti-Tour erleben – einer Loipenwanderung, bei der man sich drei, fünf oder mehr Tage auf Langlaufskiern von Ort zu Ort bewegt und das Gepäck von einem Quartier ins andere bringen lässt. Sollte einem die Tagesetappe von 20 oder 30 Kilometern nicht ausreichen, kann man hier und da noch eine Schleife dranhängen. Wird es einem stattdessen zu viel, steigt man einfach in einen der Busse, die zwischen Ost- und Südtirol verkehren. Mit dem Trans-Dolomiti-Pass ist man mobil und flexibel. Startpunkt der Tour ist Obertilliach im Gailtal. Ein denkmalgeschütztes Dorf auf 1450 Meter Höhe, in dem sich traditionelle große Bauernhöfe aneinanderkuscheln und heute noch Österreichs einziger Nachtwächter seine Runden dreht. 2015 sorgte der eher gemütliche Ort für Schlagzeilen, als hier die spektakuläre Szene für den James-Bond-Film „Spectre“ gedreht wurde, in der ein Flugzeug durch ein Almstadl rauscht. Inzwischen hat sich die Aufregung wieder gelegt. Und die Einwohner nehmen es auch gelassen, dass sich hier prominente Sportler wie der norwegische Biathlon-Olympiasieger Ole Einar Bjørndalen niedergelassen haben.

Osttirol und Südtirol Anreise Mit dem Auto fährt man in rund 6 Stunden auf der A 8 zum Grenzübergang Kufstein, von dort aus weiter auf der Felbertauernstraße über Kitzbühel nach Lienz und weiter auf der B 100 bis Strassen, bis die B 111 nach Obertilliach abzweigt. Mit dem Zug fährt man in ca. 7 Stunden über München und Fortezza (Franzensfeste) nach Sillian bzw. Tassenbach, dort lässt man sich abholen (www.bahn.de). Unterkunft Bei der Trans-Dolomiti-Pauschale kommt man in speziellen Partnerbetrieben unter. Zum Beispiel im 1750 erbauten Gasthof Unterwöger in Obertilliach mit komfortablen Zimmern, historischem Wirtshaus und Sauna, Doppelzimmer ab 100 Euro (www.hotel-unterwoeger.at). Ein besonderes Flair hat auch die Jugendherberge in Toblach im ehemaligen Grand Hotel, wo die Übernachtung ab 26 Euro kostet (www.dobbiaco.jugendherberge.it). Trans Dolomiti Für die Trans-Dolomiti-Tour werden 4- und 7-tägige Pauschalen angeboten, die den Dolomiti-Nordic-Ski-Langlaufpass, Gepäcktransfer, Unterkunft und Verpflegung sowie die Benutzung der Busse im Osttiroler und Südtiroler Hochpustertal sowie den Rücktransfer zum Ausgangsort beinhalten. Je nach gebuchter Kategorie und Saison kosten sie ab 430 bzw. 672 Euro pro Person, ein Verlängerungstag ca. 60 Euro. Auch die Ausrüstung kann ausgeliehen werden, ein Skiguide kostet 150 Euro pro Tag. Buchbar sind die Pauschalen bis Ende März. Wer sich ohne Pauschale auf den Weg machen will, zahlt für die Loipen-Tageskarte 6 bis 8 Euro, für die Wochenkarte 35 Euro. Drei Übernachtungen sind einschließlich Loipenpass ab 109 Euro zu haben. Information und Buchung beim Tourismusverband Sillian, Tel. 00 43 / 50 21 22 12, www.osttirol.com. Sehenswertes An den Loipen liegen allerlei hübsche Orte wie das denkmalgeschützte Obertilliach, Kartitsch, Innichen oder Sillian mit dem Nepomukdenkmal und anderen mittelalterlichen Bauten. In Innichen lockt neben der mittelalterlichen Stiftskirche außerdem das Dolomythos, ein interaktives Dolomiten-Museum (www.dolomythos.com).

Unterhalb vom Dorf befindet sich das Biathlonzentrum, wo die Profis trainieren. Und hier kann man sich auch für die Trans-Dolomiti-Tour warm laufen, bei Bedarf Langlaufski ausleihen und egal, ob Classic oder Skating, von einem Guide in die Technik einweisen lassen. Von Virgil Schneider zum Beispiel. Er erklärt nicht nur, wann der Doppelstockeinsatz angebracht ist, er steckt einen auch mit seiner Begeisterung an. „Früher dachte ich, Langlaufen sei etwas für Pensionisten“, erinnert sich der Skilehrer. „Aber wenn du erst mal Lunte gerochen hast, merkst du, dass es der totale Jungbrunnen ist.“