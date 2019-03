Einfach mal treibenlassen

Das Eis knackt. Kurz darauf bricht es. Eine Schrecksekunde sinken die Beine bis zu den Knien ins Wasser. Juchhu! Doch ehe man das Erlebnis genießen kann, ist man auch schon bis zur Hüfte eingebrochen. Der See hat null Grad und dampft. Die Lufttemperatur liegt bei minus 20 Grad. Aber dick eingepackt in Daunenoverall und wasserdichten Schutzanzug friert keiner. Dank zusätzlicher Rettungswesten dümpeln die Teilnehmer nun wie auf dem Rücken liegende Käfer auf der Wasseroberfläche. Am Himmel verabschiedet sich die Sonne mit einem warmen Leuchten und verwandelt Espen und Birken am Ufer in Silhouetten. Ein noch blasser Mond wünscht guten Abend. Es ist ein herrliches Gefühl: leicht wie eine Feder und ganz eng verbunden mit der winterlichen Natur. Ein Seitenarm des Saimaa-Sees bei Oravi, einem 160-Einwohner-Ort am Rande des südfinnischen Nationalparks Linnansaari, macht dieses Erlebnis möglich. Er hat die notwendige Strömung, um nicht zuzufrieren.

Milliarden Eiskristalle glitzern wie Sterne

Es herrscht „knuspriger Winter“ (Rapsakka) in Finnland: Der Schnee ist pulvrig wie Mehl, die Luft trocken wie Knäckebrot. Windstille. Kein Vergleich zum feuchten Winter in Deutschland, dessen Kälte auch bei Plusgraden in die Knochen kriecht. Rapsakka in Saimaa ist die beste Zeit für jede Art von Wintersport. Es ist mit knapp 4400 Quadratkilometern die viertgrößte Seenplatte Europas und die größte Finnlands – gespickt mit 14 000 Inseln und Inselchen.

Am nächsten Morgen führt Marie Louise Fant (Spitzname: Misa) auf Schlittschuhen durch die frostige See-Wildnis, wo 40 Kilometer Eisbahnen gespurt sind. Die Finnen nutzen zum „Eiswandern“ längere Kufen, die einfacher zu fahren sind. Für den bequemen Schuhwechsel stehen am Anfang der Bahn Holzbänke mit Schaffellen bereit. Wer nicht gerade am Wochenende laufen will, ist hier meist allein. Nach einer Weile auf dem Eis hört man nur das Schaben der eigenen Kufen. Im Rhythmus dieser Geräusche gleiten die Schlittschuhe wie von selbst Richtung Horizont. Am Boden glitzern Milliarden Eiskristalle, als wären letzte Nacht alle Sterne vom Himmel

gefallen. „Hier habe ich mal eine Robbe gesehen“, sagt Misa und zeigt auf ein Bäumchen, das einsam aus dem Glitzer-Weiß lugt. Die Saimaa-Seenlandschaft haben schmelzende Gletscher der letzten Eiszeit geschaffen. Als sich später äußere Landzungen hoben, war der Zugang zum Meer versperrt. Im Süßwasser konnte sich die Saimaa-Ringelrobbe entwickeln – eine der am meisten gefährdeten Robbenarten der Welt. Zum Luftholen bohren die Säugetiere ein Loch ins Eis. Manchmal kommen sie dabei ganz heraus. „Einmal haben wir eine Robbe im Wald gefunden, die nicht zurück konnte, weil ihr Luftloch innerhalb weniger Minuten gefror“, erzählt Misa. „Wir hievten sie auf einen Lastschlitten und brachten sie zurück ins Wasser.“ Im Winter brechen die Tiere das Eis unter Schneeverwehungen auf, um dort ihre Jungen zur Welt zu bringen. Inzwischen gibt es wieder etwa 400 Süßwasser-Ringelrobben.

18 Kufen-Kilometer später ist Järvisydän erreicht – eine behagliche Oase in der Winterlandschaft, gebaut mit 100 Jahre alten, aus dem See geborgenen Baumstämmen. Schon 1658 wurden an diesem Ort Gäste empfangen, als der russische Zar und der schwedische König den Bau markierter Eiswege als Handelsrouten vereinbarten. Dem Oberhaupt der Familie Heiskanen wurden damals 600 Hektar Land geschenkt, um eine Station zum Wechsel der Pferde einzurichten. Heute betreiben Markus und Tanja Heiskanen das Haus in der elften Generation.

Guide Haikki hat vor Jahrzehnten als Forstmanager bei ihnen angefangen und gehört praktisch zur Familie. Später wollte er nicht mehr im Büro hocken und wechselte zum Outdoor-Guide. „Für mich ist es kein Job, es ist Lifestyle“, schwärmt der sportliche Mann mit dunklem Bart. Später führt er auf Schneeschuhen durch das Rapsakka-Weiß. An den Bäumen hängen lange Bartflechten, ein Zeichen für sehr saubere Luft.

Am nächsten Tag geht es per Schneemobil von Oravi nach Punkaharju im Südosten. Eine schmale, bewaldete Landzunge zieht sich wie eine Schlange über das Wasser. Dieser eiszeitlich entstandene „Eskergrat“ ist eine alte Reiseroute, die von Tieren und Menschen gleichermaßen genutzt wurde, um das Wasser zwischen den Inseln zu überbrücken. Heute ist Punkaharju Esker eines der ältesten Naturschutzgebiete der Welt. Es wurde schon 1843 zur staatseigenen Parkanlage erklärt.

Nicht weit entfernt davon hockt Arto Keinänen, ein sympathischer Mittfünfziger mit rosigen Wangen, auf einem Schemel mitten auf dem See. Der 53-Jährige ruckelt an der Angelrute, wartend, dass einer anbeißt. „Ich kann stundenlang hier sitzen. Es ist so ruhig, dass man nur seine eigenen Bewegungen hört“, schwärmt er. Als Ein-Mann-Unternehmer bietet er später im Jahr Seehundsafaris an und im Winter alle Schneesportarten. Aber besonders mag er das Eisfloaten: „Wenn man auf dem Wasser schwebt, fühlt man sich wie ein Baby.“

