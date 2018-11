Einkehrschwung in die „Canapée-Hütte“

„Kurz anfahren – lang abfahren“ lautet der Werbeslogan fürs Skifahren im Allgäu. Und in der Tat: Das hat was!

Wenn der Winter ordentlich aufdreht, ist es Zeit zum Skifahren. Aber auch Zeit für Wärme, Wellness und Gemütlichkeit. Gerade so kurz vor Weihnachten.

Bewegung und Erholung

Die Luft ist eisig und kritallklar. Aus fast 1300 Metern Höhe wirkt Ofterschwang (www.hoernerdoerfer.de) im Tal, als sei es ein Teil einer liebevoll angelegten Modelleisenbahn-Kulisse. Aber nicht nur die Optik ist entscheidend. Vielmehr sind es bei den Bergferien in Ofterschwang die Qualitätserlebnisse, die viele Gäste immer wieder hierher führen. „Wohlfühlen auf alpenländische Art“, bringt es ein Gast des „Sonnenalp“-Resorts besonders anschaulich auf den Punkt. Die geschmückten Bauernhäuser zieren die Panoramalandschaft. Und Bewegung und Erholung in herrlicher Natur tun dem Körper auch im Winter gut.

Als überregional bekannter Wintersportort bietet Ofterschwang ein mehrfach ausgezeichnetes Top-Familienskigebiet mit neuer Sechser-Sesselbahn, neuer Achter-Kabinenbahn sowie Bergblick-Kinderland direkt an der Bergstation des Weltcup-Express. Dazu kommen ein kilometerlanges Loipennetz, 36 Kilometer geräumte Wanderwege, ein Schneeschuhpark sowie eine Rodelpiste.

Dank des präparierten Rundwanderweges mit Panoramaaussichten um das Ofterschwanger Horn und der Rodelabfahrt von der Bergstation zur Mittelstation der Ossi-Reichert-Gondelbahn ist das Skigebiet auch für Winterwanderer und Familien ein herrliches Ausflugsziel. Mit einer Dauer von eins bis 1,5 Stunden ist der einfache Weg gut machbar und auch mit dem Schlitten für die Kleinen gut befahrbar. Bei der anschließenden Einkehr in der Weltcup-Hütte oder der „Canapée-Hütte“ kann man die Gemütlichkeit und den Ausblick genießen.

Kein Gigantismus

Was die Region besonders sympathisch macht, ist ihre Bescheidenheit. Es geht nicht um Rekordzahlen und Gigantismus, sondern vielmehr um Überschaubarkeit, familiäre Atmosphäre und Gemütlichkeit.

Die kommt auch im Fünf-Sterne-Resort „Sonnenalp“ nicht zur kurz, das im neuen Jahr sein 100-jähriges Bestehen mit zahlreichen Angeboten und baulichen Erneuerungen feiert (www.sonnenalp.de). Der Familienbetrieb wurde 1919 als Bauernhof gegründet, entwickelte sich aber bald zur Ausflugsstätte. Inzwischen wird das Hotel in der vierten Generation von der Familie Fäßler geführt. Das eingespielte Team feilt zusammen erfolgreich weiter am Konzept des modernen Urlaubs-Resorts, das die traditionellen Werte und Errungenschaften durchaus zu schätzen weiß. Deutlich kristallisieren sich dabei die Schwerpunkte heraus, die das Hotel zu einer unvergleichlichen Adresse im Alpenraum machen: Wintersport, Wellness, Kulinarik und Golf. Natürlich in Verbindung mit den besten Annehmlichkeiten für Familien und einem perfekten Zusammenspiel von Komfort. Die Zimmer und Suiten lassen keine Wünsche offen. Sie wirken urig und edel zugleich. Hier können sich die Wintersportfans nach einem erlebnisreichen Tag auf den Pisten in großzügigem Ambiente erholen.

Größte Hotel-Skischule

Schon früh stellte Senior Karl-Heinz Fäßler Skilehrer an, die seine Gäste unter ihre Fittiche nahmen. Inzwischen ist unter der Regie von Michael Fäßler daraus die größte Hotel-Skischule Deutschlands mit zahlreichen Skilehrern, eigenem Skiverleih und Skischul-Fuhrpark geworden. Und die Skilehrer in der „Sonnenalp“ versprechen ihren Gästen: „Bei uns lernt man Skifahren in zwei Wochen.“ Im Ernst? „Ja. Denn wir lernen in kleinen Gruppen und nach den neuesten pädagogischen Gesichtspunkten.“

Das Ergebnis spricht für sich. Der „Sonnenalp“ geht es gut: 74 Proeznt Auslastung, 75 Prozent Stammgäste und eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von etwa sechs Tagen.

