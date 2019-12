Einmalige Atmosphäre zur Weihnacht

Das Erzgebirge mit all seiner Pracht und Seele erlebt man in einmaliger Atmosphäre zur Weihnachtszeit. Rund 500 weihnachtliche Veranstaltungen machen das Erzgebirge zum „Weihnachtsland“ schlechthin.

Welterbe mit Taktgefühl: Hier schlägt das Herz der Erzgebirgsweihnacht, wenn stolze Männer und Frauen im festlichen Habit durch die Bergstädte ziehen. Bei diesen imposanten Bergparaden ahnt der Betrachter, welch wertvolle Arbeit die Bergleute einst verrichteten. Mehr als 15 Bergparaden laden die Besucher jedes Jahr ins weihnachtliche Erzgebirge ein.

Die große Bergparade in Annaberg-Buchholz am 22. Dezember ist mit über 1000 Trachtenträgern der krönende Abschluss. Den Glanzpunkt bildet das gewaltige Bergkonzert an der St. Annen-Kirche. Auch die Historische Mettenschicht, die letzte unter Tage gefahrene Schicht vor Weihnachten, ist ein festliches und ergreifendes Erlebnis. So zum Beispiel in den Zinnkammern Pöhla, wo zweimal täglich in der Vorweihnachtszeit zur Mettenschicht eingefahren wird. Gefeiert wird mit zünftiger Bergmannsmusik, Speckfettbroten und Glühwein. Bis Maria Lichtmess am 2. Februar gleicht die Region einem lebendigen Weihnachtsberg. Warmes, weißes Leuchten verwandelt das Erzgebirge in eine traumhafte Kulisse. Ausgeschmückt wird dies durch die stimmungsvolle Beleuchtung der Schwibbögen, den Weihnachtsbäumen und den Pyramiden in den Orten. Die Kraußpyramide in Schwarzenberg zählt zu den ältesten Großpyramiden ihrer Art. Diese dreht sich bis Hochneujahr. In Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg werden „Pyramidentouren“ bzw. „Pyramidenrundfahrten“ als Stadtführungen geboten.

Die weihnachtlich geschmückte Burg Scharfenstein lädt zum traditionellen „Scharfensteiner Adventszauber Anno 1900“ an allen Adventswochenenden ein. Die Vielfalt der erzgebirgischen Lichterbögen entdeckt man bei der Schwibbogen-Ausstellung im Pferdegöpel Johanngeorgenstadt, die bis zum 1. März 2020 zu sehen ist. Schätze mit Geschichte zeigt das „Depot Pohl-Ströher“ in Gelenau in seiner Weihnachtsschau. Bis zum 26. Januar tummeln sich erzgebirgische Volkskunst, darunter eine einmalige Sammlung an Pyramiden und Deckenleuchtern, sowie große mechanische Heimat- und Weihnachtsberge. Infos: www.erzgebirge-tourismus.de/Weihnachtszeit im Internet.

