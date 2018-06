Einsatz im Urlaub

Anzeige

Das zu genießen, gleichzeitig aber den Wiederaufbau zu unterstützen, ist die Idee des Volotourismus-Programms, das sich die Touristiker einfallen ließen, um wieder Besucher auf die Insel zu locken. Eine Kombination von Arbeiten und Urlaub. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Man kann vermüllte Korallenriffe säubern, beim Aufbau von Häusern helfen, Waldwege freiräumen und bei Bauern arbeiten. Wer mithilft, profitiert von vergünstigten Urlaubspaketen.

Die Anbieter hoffen auf mehr Urlauber

Annette Peyer nimmt die Freiwilligen mit auf den völlig zerstörten Waitukubuli Trail, einen über 180 Kilometer langen, in 14 Abschnitte unterteilten Fernwanderweg. „Ein ganz wunderbarer Weg, der Geld in die Gemeinden entlang der Strecke bringt. Es liegt mir sehr am Herzen, dass er bald wieder begehbar ist“, erzählt Annette, die Abschnitt 11 „adoptierte“ – ein elf Kilometer langes Teilstück im Nationalpark Morne Diablotin, benannt nach dem gleichnamigen höchsten Berg (1447 Meter). Drei Kilometer durch den tropischen Regenwald sind schon begehbar, ein bisschen Klettern über dicke Stämme inklusive. Eine Stunde Fußmarsch dauert’s bis zur der Stelle, an der weitergearbeitet wird. Da türmt sich eine Wand aus Ästen, Gestrüpp und Sträuchern auf. Plötzlich ein lautes Knacksen. Annette schaut zu den Gommier- und Chataignier-Bäumen. „Na, da könnte bald noch einer umfallen“, sagt sie und es klingt, als wäre das keine Bedrohung, sondern nur eine weitere zu meisternde Herausforderung.

Zwei- bis dreimal die Woche arbeitet sie auf dem Trail, mit karibischer Gelassenheit und Schweizer Gründlichkeit. Der bereits freigeräumte Abschnitt ist so breit, dass locker zwei Wanderer nebeneinander gehen können, aber „schließlich soll ja nicht gleich alles wieder zuwachsen“. Zwei junge Männer hat sie für die schweren Sägearbeiten beschäftigt, diese wie auch die Maschinen bezahlt sie mit Spenden. Staatliche Unterstützung bekommt sie für ihren Einsatz nicht. „Ich sehe das als meinen Beitrag zum Wiederaufbau des Landes.“

Ehrenamtlich engagiert sich auch Maureen Horrick für das Volotourismus-Programm. Die Kanadierin lebt seit dem Ruhestand in Mero, einem traumhaft gelegenen Küstendorf mit einem der wenigen Sandstrände der Insel. Die Gemeinde bietet Sechs-Tage-Pakete inklusive Unterkunft und Essen an. Viermal arbeiten die Urlauber je einen halben Tag mit, zum Beispiel bei Agnes, einer alleinerziehenden Bäuerin. Dann geht es hoch in die Berge über Mero zum Unkrautjäten. Oder sie bringen ganz eigene Fertigkeiten ein wie Dan. Der amerikanische Elektriker ist für zwei Wochen in Mero und schon so bekannt wie ein bunter Hund. „Viele sprechen mich auf der Straße an und fragen, ob ich helfen kann“, erzählt Dan. Noch ist die Resonanz auf das Angebot aber verhalten. Maureen hofft dringend auf mehr Urlauber. „Dann könnten wir jemand für das Projekt beschäftigen und hätten einen Arbeitsplatz geschaffen.“ Viele Dorfbewohner könnten es sich nicht leisten, ehrenamtlich zu arbeiten, sondern müssten schauen, dass sie ihre Familien satt bekommen.

Dan genießt diese andere Form des Urlaubs. „Als normaler Tourist würde ich die Menschen und die Insel nicht so erleben“, sagt er und scherzt: „Kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so entspannt gearbeitet habe.“ Und so sinnvoll sicher auch nicht.

