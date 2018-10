Einzigartiges Bergerlebnis

Mit Schwung in die Wintersaison im Montafon. © Daniel Hug

Eins ist klar: Es geht wieder hoch hinaus – sportlich, kulinarisch und musikalisch. Die Silvretta Montafon – das sportlichste Skigebiet – macht auch in der Wintersaison 2018/19 dem Namen alle Ehre. Auf gewohnt schwungvolle Art verbindet das Skigebiet dabei Spitzensport und kulinarische Hochgenüsse mit einzigartigen Bergerlebnissen und Top Acts aus der österreichisch-bayerischen Musikszene. Mit DJ Ötzi, Wanda und LaBrassBanda sind im Montafon, die garantiert für Stimmung sorgen. Neben aktiven Herausforderungen und erlesenen Gipfelgenüssen am Berg wartet ein brandneues Highlight im Tal: Die „Alte Talstation“ – ein einzigartiges Gastronomie- und Barkonzept mit Après-Ski-Arena und einer acht Meter langen Sky Bar. Pünktlich zum Saisonstart öffnet auch die neue Jöchle Bahn ihre „Bügel“ und befördert Schneeliebhaber komfortabel auf den Berg. Wer nach einem erlebnisreichen Tag im Schnee noch nicht genug hat, kehrt am besten in eine der zahlreichen Berghütten und Bergrestaurants ein.

Insgesamt versprechen 140 Pistenkilometer, von denen die Hälfte auf über 2000 Höhenmetern liegen, schneesicheres Skivergnügen auf abwechslungsreichen Abfahrten. Obendrein sorgen modernste Beschneiungsanlagen die ganze Saison für top Pistenverhältnisse. Die insgesamt 35 Liftanlagen in der Silvretta Montafon bringen Wintersportler innerhalb weniger Minuten bequem bergwärts.

Mit Saisonbeginn ergänzt die neue 6er-Sesselbahn Jöchle das Angebot im Valisera-Gebiet. Diese ersetzt drei Liftanlagen, garantiert aber bei annähernd gleicher Kapazität eine deutliche Qualitäts- und Komfortsteigerung.

Unter dem Motto „Sport am Berg und Party im Tal“ treffen vom 12. bis 16. Dezember einmal mehr Sport und Musik der Spitzenklasse aufeinander. Während am Berg die internationale Elite des FIS Snowboard und Ski Cross um Podestplätze kämpft, rocken Live-Acts die Bühne im Tal.

