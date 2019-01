Eiskalte Leidenschaft

Es gibt Momente im Leben, in denen man am eigenen Verstand zweifelt. Zum Beispiel jetzt: Mit 50 Meter Luft unter den Stiefelsohlen versuchen die Füße Halt an einer glatten, vertikalen Eisfläche zu finden. Der Boden ist im wilden Schneetreiben nicht mehr zu sehen. Man tritt immer wieder gegen die blau schimmernde Wand aus Eis, bis die Spitzen der Steigeisen endlich eindringen und Halt finden. Die Finger sind längst steif gefroren und kaum noch in der Lage, die Eispickel zu halten, geschweige denn, sie so tief in die Eismassen zu treiben, dass sie das Körpergewicht halten können. Immer wieder bricht das Eis, und der vermeintlich gute Tritt oder Halt rauscht in die Tiefe und wie ein Geschoss am sichernden Seilpartner vorbei.

Was einige Stunden zuvor am Fuß der wunderschön geformten Eissäulen und -zapfen des Sautrog-Eisfalls bei Gries im Sellrain, Österreich, noch ein riesiges Vergnügen zu werden schien, ist nun ein einziger Kampf gegen die Naturgesetze: gegen die Chemie, die wegen der minimal gesunkenen Temperaturen aus nicht zu hartem und nicht zu weichem Eis eine steinharte, spröde Masse hat werden lassen; gegen die Schwerkraft und den eigenen Körper, der unter der ungewohnten Anstrengung viel zu schnell ermüdet.

„Das Klettern an gefrorenen Wasserfällen macht zwar viel Spaß, ist aber zugleich eine ernsthafte Angelegenheit“, sagt Thomas Haider, Bergführer aus Gries im Sellrain. Das von Ötztaler und Stubaier Alpen umgebene Bergsteigerdorf Gries ist ideal für Eisklettertouren. Wasserfälle rauschen in der Umgebung herab, die im Winter zu gigantischen Eisvorhängen gefrieren. Die 140 Meter hohe Eiskaskade der „Hängenden Gärten“ ist unter Kletterern legendär. Einfacher sind der Baffl-Fall, der Seigesbach-Eisfall, der Stuppen-Eisfall oder der Gasthausfall. Im benachbarten St. Sigmund steht sogar ein künstlicher Eiskletterturm, an dem ohne Risiko geübt werden kann.

Erfahrung in der Kletterhalle hilft

Für Anfänger sei es günstig, wenn sie zuvor schon am Felsen oder in einer Kletterhalle geklettert seien, erklärt Haider. Am „Sautrog“ zeigt er zuerst, wie man die Eisschrauben, die man zum Sichern benötigt, in das von der anfänglich kräftigen Sonne ein bisschen angetaute Eis dreht, wie man die Eispickel präzise einschlägt, sich dann daran hochzieht und mit den Spitzen der extra fürs Eisklettern entwickelten Steigeisen die Füße in der gefrorenen Vertikale platziert.

„Es ist nicht nur eine Frage der Kraft, sondern vor allem der Technik“, so Haider. Mit Geschick können auch Frauen ohne Muskelmassen in dem männerdominierten Sport Erfolge erzielen. Chris Semmel, Leiter der Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins, nennt das Eisklettern eine „boomende Trendsportart“, zu der dank verbesserter Ausrüstung immer mehr Menschen den Zugang fänden. Doch warnt er davor, das Eisklettern zu unterschätzen: „Mit den scharfen Geräten in der Hand zu stürzen oder sich mit den Steigeisen beim Sturz im Eis zu verfangen, führt zwangsläufig zu Verletzungen. Eisschlag, Erfrierungen und Lawinengefahr sind weitere Risiken.“

Die Tour kann täglich ihren Charakter ändern

Es bedarf viel Erfahrung, um einzuschätzen, wann eine Klettertour sicher ist. Die ganze Eisnadel, an der die Seilschaft hängt, oder gar der ganze Wasserfall können in sich zusammenbrechen. Bei zu niedrigen Temperaturen wird Eis spröde und splittert. Ist es zu warm, kommt die Eisskulptur ins Rutschen. Zwischen minus drei und minus zehn Grad – das sind die idealen Temperaturen zum Eisklettern. Wenn das Thermometer tagsüber kurz niedrige Plusgrade zeigt, lassen sich Eisschrauben noch besser eindrehen. Was heute ein Vorteil ist, ist morgen eine Gefahr: Angetautes und wieder gefrorenes Eis ist besonders heikel, weil es viele Lufteinschlüsse hat.

„Das ist die Faszination am Eisklettern, dass die gleiche Klettertour von Tag zu Tag ihren Charakter ändern kann“, sagt Haider, während er einen Nylonfaden durch zwei Löcher im Eis fädelt: Eine „Sanduhrsicherung“, an der in der kommenden halben Stunde unser beider Leben hängen wird. Man muss sich erst einmal daran gewöhnen, solche Präzisionsarbeit mit dicken Fingerhandschuhen zu erledigen. Hat man sich mit den Abläufen vertraut gemacht, laufen die Bewegungen flüssig ab und erwirbt man mehr und mehr Zutrauen in sich selbst, das Equipment und den Untergrund, so ist das Eisklettern ein Quell der Euphorie.

Doch als Wolken aufziehen und es zu schneien beginnt, schwindet das Wohlbefinden. Statt des Traumblicks in die Landschaft sieht man nur noch Weiß. Die eingeschränkte Sicht zum Seilpartner verunsichert. Die Kälte kriecht in den Körper und lähmt die Arme. Die nächste Seillänge führt durch einen Abschnitt mit „Blumenkohleis“. Die dem Gemüse ähnlichen Formationen, die durch herabtropfendes Wasser gebildet werden, sehen schön aus. In den luftigen, porösen Strukturen halten jedoch weder die Eisschrauben noch die Pickel. Es schleicht sich der größte Gegner beim Klettern heran: die Angst. Sie lässt die Arme und Beine zittern, die Atmung stocken. Sie zu überwinden, weiterzuklettern und aus eigener Kraft anzukommen – das ist eine Erfahrung, an der man wächst und die Kletterer immer wieder die Herausforderung im Eis und am Fels suchen lässt.

