Engadiner Urlaubsarten

Er sei so ein Töfflibueb gewesen, sagt Felix Dietrich verschmitzt. Der Seniorchef und Kulturmanager des Hotels Waldhaus Sils erinnert sich gut daran, wie es für ihn begann. Dietrich, 69, schwarze Haare, grauer Bart, rotes Halstuch und eine stramm sitzende graue Trachtenweste, fuhr als 16-Jähriger mit dem Töffli, dem Moped, von St. Gallen über viele Alpenpässe ins Engadin. Sein Heimatort war dem Bäckerssohn zu spießig. „Ins Engadin habe ich mich gleich verliebt.“

In diese betörende Landschaft zwischen Seen und hohen Bergen, zwischen St. Moritz und dem Malojapass kamen da schon seit 100 Jahren Besucher aus ganz Europa. Während die mondäne Gesellschaft nach St. Moritz pilgerte, zog das kleine Sils die Intellektuellen an. Friedrich Nietzsche verbrachte hier sieben Sommer, auch Hermann Hesse kam oft. Und alle, nicht nur die berühmten Gäste, mussten irgendwo untergebracht werden. 1908 herrschte im Engadin „ein Bauboom wie heute in Dubai“, sagt Maria Kienberger, die Seniorchefin des Hotels Waldhaus, das auch damals gebaut wurde. Das Waldhaus: eine Burg mit vier Türmen, von Zinnen bekrönt. Ein berühmtes Schweizer Luxushotel, auf einem Hügel stehend und trotzdem geerdet.

Vielleicht hat es damit zu tun, dass das trutzige Hotel mit den langen Fluren und dem Belle-Époque-Treppenhaus von Anfang an und bis heute in Familienbesitz ist, gebaut von Maria Kienbergers Urgroßeltern.

Das Gründerehepaar war bereits 60 Jahre alt, hatte in großen Hotels im Engadin gearbeitet und schuf sich nun etwas Eigenes. „Sie wollten eine sorglose Zukunft für ihre Kinder.“ Bald hätten die Kinder und Enkel aber erkannt, dass ohne dieses riesige Hotel die Zukunft weitaus sorgloser gewesen wäre.

Ein Weltkrieg, eine Wirtschaftskrise, ein weiterer Weltkrieg, „und danach wollten die Leute etwas Modernes sehen; sie hatten genug von alten Zeiten und alten Sachen“. Aus dem Boom war eine Krise geworden.

Modernisiert wurde erst mit den Jahren. Und bis heute gibt es Zimmer wie die puppenstubenhafte Suite 170, mit alten Betten und Schränken, weißen Polsterstühlen und einer Badewanne mit metallenen Löwenfüßchen.

St. Moritz ist da weit weg, wenn auch nicht geografisch. Dort wird Snow-Polo gespielt, es gibt Flagship-Stores nahezu aller großer Modemarken. In Sils gibt es kaum mehr als zwei Bäcker, zwei Souvenirläden, ein Sportgeschäft und einen kleinen Lebensmittelladen. Mit einem Aufenthalt in Sils kann nicht angeben, wer mit Luxus punkten möchte. Aber wer auf Kultur hält, der wird gerne davon erzählen. Adorno und Einstein waren hier, Elsa Morante und Donna Leon, ebenso Loriot und Dürrenmatt.

Hinterm Mond lebt man aber auch in Sils nicht. Natürlich gibt es WLAN in den Hotels, aber im Waldhaus sieht man überall Menschen in tiefen Fauteuils mit einem Buch in der Hand. Wie man so hört, gehen manche Gäste gar nicht aus dem Haus, verbringen den ganzen Aufenthalt drinnen. Da verpasst man aber das Schönste, nämlich die grandiose Engadiner Landschaft. Wer sich partout nicht bewegen möchte, kann ja wenigstens auf einer Kutschfahrt ins autofreie Fextal zuckeln.

Für Nietzsche-Anhänger gilt aber eher dessen recht moderne Outdoor-Maxime aus dem „Zarathustra“. „So wenig als möglich sitzen; keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung – in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern.“ Also sollte man doch mindestens einmal ins Nietzsche-Haus spazieren, heute ein Museum. Der Philosoph lebte in einem ungeheizten Zimmer im Obergeschoss im Haus des Gemeindepräsidenten. Für noble Hotels hatte der arme Poet kein Geld. Das Engadin eroberte er sich dennoch, lief an den Seen entlang, schrieb auf, was er sah und was ihm durch den Kopf ging. Oftmals saß er auch einfach da auf einem Stein, „wartend“, wie er in seinem Gedicht „Sils Maria“ schrieb: „Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel“. Auch so kann man eine Landschaft lesen, egal wie schlicht oder nobel man logiert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020