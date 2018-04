Entdeckerkarte macht Lust

Anzeige

Was ist in der Fachwerk- und Dreiflüssestadt Hannoversch Münden zu erleben? Welche Ausflugsangebote gibt es in Emmerthal? Wie sind die Tourist-Informationen in den verschiedenen Orten der Region telefonisch erreichbar? Diese und viele weitere Informationen zum Weserbergland sind in der übersichtlichen und neu aktualisierten Entdeckerkarte zu finden, die regelmäßig für die Region produziert wird.

Zusammengeklappt kommt die Karte im DIN lang Format daher – aufgeklappt ist die Größe ein DIN A2 Format beidseitig bedruckt.

Auf der einen Kartenseite sind die kurzen Beschreibungen zu den einzelnen Orten und Zentren im Weserbergland zu finden, auf der anderen Kartenseite können anhand einer Straßenkarte und einer Entfernungstabelle die Distanzen zwischen einigen Orten in der Region abgeschätzt und für die Ausflugsplanung genutzt werden.