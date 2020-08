Entschleunigung an der schönen Donau

Bei Kreuzfahrt denkt man immer erst an eine Seereise. Dabei gibt es auch Flusskreuzfahrten, welche gerade jetzt immer beliebter werden, sind die Schiffe doch deutlich kleiner, die Wege kürzer und der Umgang miteinander persönlicher. Auch Seekrankheit ist kein Thema, denn selbst bei windigem Wetter gleitet ein Flusskreuzfahrtschiff ruhig und sanft – wie auf Schienen – durch das Wasser.

Und anders als auf dem Meer gibt es durch die ständig wechselnden Uferlandschaften auf Europas schönsten Flüssen immer etwas zu sehen und zu erleben. Davon kann man sich auf einer Flusskreuzfahrt mit der MS Belvedere auf der schönen blauen Donau von Passau bis Budapest überzeugen. Die einzige Enttäuschung dabei, die Donau war keinesfalls blau, sondern eher bräunlich-grün. Das war wohl früher – zur Zeit der Komposition des berühmten Donauwalzers – anders.

Vom österreichischen Engelhartszell (nahe Passau) führte die Reise durch Österreich, der Slowakei und Ungarn. Auf Flusskreuzfahrten gibt es keine Innenkabinen und die meisten Kabinen haben einen französischen Balkon, so dass ein Panoramablick auf die Landschaft und jede Menge frische Luft gewährleistet sind.

Den Vorteil eines französischen Balkons erkennt man vor allen Dingen am Morgen, wenn man vom Bett aus den Blick die sanfte Morgenstimmung am Fluss mit noch menschenleerer Landschaft genießt, und durch das leicht geöffnete bodentiefe Fenster die frische Morgenluft hin einweht. Das leise Plätschern der Wellen ist so entspannend.

Coronabedingt darf man sich am Frühstücksbuffet nicht selbst bedienen, sondern freundliche Kellner füllen die Teller entsprechend der geäußerten Wünsche. Dem Virus geschuldet sind auch das Fiebermessen vor der Einschiffung und ein kostenloser Covid19-Test angesagt, ansonsten innen Masken- und Abstandspflicht auf den Gängen, wie auch im Restaurant oder der Bar auf dem Weg zum Platz.

Da die Reise in Engelhartszell startet, kann die berühmte Schlögener Schlinge noch bei Tageslicht bestaunt werden. Am späten Abend gleitet das Schiff auf dem dunklen Fluss am hell erleuchteten Linz vorbei.

Als es am sonnigen Vormittag kurz nach dem Frühstück auf einmal wieder dunkel zu werden scheint, wundert sich keiner auf dem Schiff. Denn die MS Belvedere ist in eine Schleuse eingefahren. Das kommt auf der Strecke häufig vor. Das Wasser strömt langsam in die Schleusenkammer, allmählich bewegt sich das Schiff nach oben. Diese Prozedur des Auf und Ab in der Schleusenkammer gehört zu einer Flusskreuzfahrt auf der Donau dazu, am Tag und auch in der Nacht. Allein von Engelhartszell bis nach Wien durchfährt das Schiff acht Schleusen. Da noch wenig Schiffe unterwegs sind, gibt es keine Wartezeiten. Und der ukrainischer Kapitän Georgiy fährt zügig, schließlich kennt er die Donau wie seine Westentasche.

So erreichtet das Schiff schon vor der Zeit am späten Vormittag Wien, wo man im Ortsteil Nussdorf unweit lauschiger Heurigen-Lokale und auch einer Straßenbahn mit direkter Verbindung ins Zentrum anlegt. So ist man unabhängig, sollte man Wien auf eigene Faust erkunden wollen, was sich bei einer Liegezeit von anderthalb Tagen anbietet.

Für Wien ist die Zeit immer zu kurz bemessen. Es reicht nur für einen ersten Eindruck der zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Beim Bummel durch die historische Altstadt sollte man sich auf jeden Fall auch Zeit nehmen für eine Wiener Melange und ein Stück Sachertorte in einem echten Wiener Café, ob im Sperl, Central oder Demel. Absolut empfehlenswert ist auch ein Ausflug ins Schloss Schönbrunn.

Nächster Halt ist Esztergom, eine der ältesten Städte Ungarns mit der stolz über der Donau thronenden Basilika. Das Gotteshaus, heutiger Hauptsitz der katholischen Kirche Ungarns, ist auch die größte Kirche des Landes. Die Burg nebenan war früher Residenz der ungarischen Könige, wurde doch hier der Legende nach der erste ungarische König und Staatsgründer Stephan I. geboren.

Vor der Ankunft in Budapest passiert man das bekannte Donauknie mit einer atemberaubenden Panorama-Landschaft. Das Schiff gleitet an den vielen prächtigen Bauwerken vorbei, die sich am Ufer der Donau präsentierten, allen voran das berühmte Parlamentsgebäude im neugotischen Stil mit seinen filigranen Giebeln und Türmen, dem Londoner Westminster nachempfunden. Fast alle Mitreisenden sind auf dem Sonnendeck versammelt, mit gezückten Handys und Kameras.

Der Liegeplatz ist mitten in der Stadt mit Blick auf die am Abend stimmungsvoll angestrahlte berühmte Kettenbrücke aus dem 19. Jahrhundert sowie am anderen Ufer auf Burgpalast und Fischerbastei.

Von hier ist man schnell zu Fuß in der Pester Innenstadt, mit schicken Läden zum Shoppen und legendären Kaffeehäusern, oder am Abend am Elisabeth-Platz, wo die Budapester in den umliegenden Vierteln die lauen Sommernächte auf Plätzen und Straßen, in Restaurants, Kneipen und Bars genießen. Auch ist die historische Große Markthalle nah, die nicht nur sehenswert ist, sondern auch ein garantierter Fundort für Souvenirs.

Auf der Rückfahrt macht die MS Belvedere direkt vor dem Stadtzentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava fest. Hoch über der Stadt thront mit weißen Mauern und rot leuchtendem Dach die rekonstruierte Barock-Burg Bratislava, das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, früher Sitz der ungarischen Könige, heute ein Historisches Museum mit Schatzkammer. Von den Burgmauern aus bietet sich ein toller Blick über die Donau bis über die nahe Grenze Österreichs. Die pittoreske Altstadt mit ihren barocken Häuschen und gepflasterten Gässchen, den kleinen Cafés, Restaurants und Lädchen lädt zum Bummeln ein. Ein Kontrast zum historischen Flair sind die vielen jungen Leute, meist Studenten, die in der Altstadt, aber auch entlang der Donau in trendigen Restaurants und Bistros chillen.

Das Schiff passiert die malerische Wachau, das schmale Donautal zwischen Krems und Melk. Es geht vorbei vorbei an einer seiner sanften Hügellandschaft, steilen Terrassen mit Weinstöcken, mittelalterlichen Städtchen, Burgen, Ruinen, Schlössern und beeindruckenden Klöstern, einer Landschaftskulisse wie aus dem Bilderbuch.

Eine Woche gemächlich auf der Donau entschleunigt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020