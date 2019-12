Erste Sporen beim Biathlon verdienen

Das Südtiroler Ridnauntal ist für viele noch immer ein Geheimtipp. Spät wurde es vom Tourismus entdeckt.

Das Tal beginnt bei Sterzing auf 950 Metern Höhe und steigt 18 Kilometer lang bis zum Talschluss in Meiern auf 1400 Metern Höhe an. Jahrhundertelang war das Leben im Tal von Landwirtschaft geprägt. Auch hatte der fast 800 Jahre andauernde und erst 1985 eingestellte Bergbau von Silber, Zink und Blei großen Einfluss auf das Leben der Menschen dort.

So bringt das Erlebnisbergwerk in St. Martin am Talschluss dem Besucher die 800jährige Geschichte des Eisenerz-Bergbau näher und es kann die weltweit größte Erz-Übertageförderung auf 27 Kilometer langen Schienen bestaunt werden – allerdings nur in den Sommermonaten.

Durch die Austragung der Biathlon Weltmeisterschaften 1993 und die Europameisterschaften 1996 und 2011 gewann der Fremdenverkehr immer mehr an Bedeutung und ist heute die wichtigste Stütze der Wirtschaft im Tal.

So ist es nicht verwunderlich, dass gerade für Langläufer in dem Tal viel geboten wird. Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch des Biathlon-Stadions mit Schießanlage. Dort trainieren nicht nur viele Nationalmannschaften, sondern jeder, der den aufregenden Sport einmal probieren möchte, zahlt für fünf Schuss fünf Euro oder 30 Euro für die Stunde. Dabei steht Isabella Braunhofer, ehemaliges Mitglied der italienischen Mannschaft, den Interessenten mit Rat und Tat zur Seite. Acht Scheiben stehen auch für Kinder zur Verfügung. In der Nähe des Stadions gibt es 25 Kilometer Langlaufloipen in allen Schwierigkeitsgraden, teilweise auch beleuchtet.

Von Langlauf bis Abfahrt

Wer aber lieber Abfahrtski fährt, ist mit dem eigenen Auto oder dem kostenlosen Skibus schnell im Skigebiet Ratschings-Jaufen mit 25 Pistenkilometer und acht Bahnanlagen, eine davon eine 8er Kabinenbahn. Die Abfahrten für alle Schwierigkeitsgrade sind bestens präpariert. Es gibt kaum Wartezeiten an den Liften und gemütliche Hütten laden zum Einkehrschwung ein. Im Funpark warten Halfpipes, Wave- und Jib-Lines. Leihski sind in der Talstation zu haben.

Wer länger da ist und wem dieses Skigebiet nicht genügt, für den ist das Skigebiet Rosskopf bei Sterzing eine nahe Alternative. Hier ist ein besonderes zusätzliches Highlight die zehn Kilometer lange beleuchtete Rodelbahn.

Das Ridnauntal ist glücklicherweise nicht der Gigantonomie andere Skigebiete verfallen und somit auch heute noch ein Geheimtipp für die Urlauber, die es gemütlicher und auch kleiner mögen.

So sucht man hier auch ein 5-Sterne-Hotel vergebens und ansonsten ist die Hoteldichte ebenfalls nicht ganz so groß, wie in anderen Gebieten von Südtirol. Fast alle Hotels hier sind Familienbetriebe, die ihre Betriebe mit persönlicher Herzlichkeit führen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019