Ein Haus auf Rädern, viel Grün, den Blick aufs Wasser gerichtet: Was will man mehr? Im Corona-Sommer ist die Sehnsucht danach groß. Während viele Airlines, Hotels und touristische Anbieter wanken, hat die Covid-19-Krise die Campingbranche beflügelt. Hersteller, Vermieter und Campingplatz-Betreiber hoffen nach Wochen des Stillstands nun auf eine großartige Sommersaison.

Egal, ob an Nord- oder Ostsee, im Sauerland, Harz oder in der Rhön, im Schwarzwald, am Bodensee oder in den Alpen – die hiesigen Campingplatz-Betreiber dürfen sich auf reichlich Kundschaft freuen. „In den klassischen Ferienregionen ist ein hoher Andrang“, sagt Christian Günther, Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Berlin, der Interessenvertretung von mehr als 1200 Campingplätzen im Land.

Mit Familie oder Freunden in der Natur: Die Wohnmobil-Tour führt nicht nur ins Grüne, sie bietet auch die Möglichkeit, die Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken. Wer Angst vor zu vielen Menschen am Hotelpool oder im Restaurant hat, der ist im Wohnmobil gut aufgehoben. Ein Umstand, den Reisemobilisten zu spüren bekommen. Denn für sie heißt das: Es könnte eng werden auf Deutschlands Stellplätzen.

Laut einer Umfrage des Deutschen Caravaning Instituts zum Reiseverhalten von Freizeitmobilbesitzern planen 69 Prozent der 500 befragten Besitzer von Wohnmobilen und Wohnwagen eine Reise in den kommenden sechs Monaten. Für fast ein Drittel kommt 2020 nur Deutschland als Ziel infrage.

Dabei war die Corona-Zeit für die Campingplatz-Betreiber alles andere als einfach. „Viele Betriebe mussten schließen und hatten wochenlang von der Politik keine Öffnungsperspektive bekommen“, berichtet Günther. Dazu kommt ein Flickenteppich an Auflagen, der nicht nur die Stellplatz-Besitzer verunsichert, sondern auch die Lage für die Gäste unübersichtlich macht. „Die Wiedereröffnung war chaotisch, durcheinander und undurchsichtig.“ Unterschiedliche Abstandsregelungen und Hygienevorschriften sorgen immer noch für Verwirrung. „Es gibt keine einheitliche Regelung auf Bundesebene, und auf Landesebene kommt dazu, dass Landkreise und Gemeinden eigene Bestimmungen erlassen haben“, erklärt Günther. „Am Ende kann man sich nur vorab beim Campingplatz informieren.“

Und was ist mit dem europäischen Ausland? Bislang sind die Campingplätze in Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Kroatien noch nicht sehr voll, doch das könnte sich schnell ändern. Engpässe könnte es auch bei Mietmobilen geben. Bei Camper Days, neben Billiger-Mietwagen und Carigami eine Marke des Kölner Unternehmens Silver Tours, liegt die Nachfrage ab Deutschland für den Sommer deutlich über der von 2019. „Über alle unsere drei Marken liegen wir zweistellig im Plus“, betont Unternehmenssprecher Frieder Bechtel. Im Angebot hat Camper Days die ganze Palette vom einfachen Bulli mit umlegbaren Bänken, Kühlbox und Gaskocher bis hin zum Luxuswohnmobil mit Klimaanlage, Toilette und Duschkabine.

„Für Reisen in den Sommerferien wird ziemlich bald das allerletzte Fahrzeug reserviert“, mutmaßt Bechtel. Das Problem: Viele Hersteller haben während der Corona-Zeit die Produktion unterbrochen. Die Auslieferung der neu gefertigten Reisemobile im Frühjahr an die Vermieter fiel oft ins Wasser. „Wer ein Wohnmobil mieten möchte, der sollte nicht lange fackeln, sonst bekommt er nichts mehr oder nur noch etwas, das nicht seinen Bedürfnissen entspricht.“

Die deutsche Campingbranche ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. In zehn Jahren haben die Übernachtungen auf hiesigen Campingplätzen um gut 50 Prozent zugenommen. Jährlich zählt die Branche etwa 35 Millionen Übernachtungen. Doch eine Prognose will Verbandsgeschäftsführer Christian Günther nicht machen. „Der Sommer ist immer gut gebucht. Für 2020 ist es entscheidend, wie die Nachsaison verläuft.“ Nur mit einem besseren Sommer könnten die fehlenden Monate nicht ausgeglichen werden. „Wir hoffen auf große Reiselust bis in den Herbst.“

Wer jetzt noch einen Stellplatz sucht, dem rät Günther, auf die Regionen im Umland der Hotspots auszuweichen oder auf Länder wie Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wichtig sei eine rechtzeitige Planung. „In dieser Saison sollte gelten: keine Reise ohne Buchung im Voraus.“ Wer kann, soll den Reisezeitraum überdenken. Wer nicht auf die Ferien angewiesen ist, dem empfiehlt Günther, außerhalb der Saison zu verreisen.

