Es plätschert, perlt und fließt

Anzeige

Für Shakespeare lag Böhmen am Meer

Langsam wird die Vlatava breiter und schneller. Sie passiert gemähte Felder, überwindet drei Stauseen, meistert Schleusen und Wehre, durchfließt weite Ebenen und wilde Schluchten, vorbei an Burgen, Dörfern und Ortschaften ohne Industrie. Von der Quelle bis zur Mündung fließt sie 430 Kilometer.

„Böhmen liegt am Meer“ schrieb Shakespeare für sein literarisches „Wintermärchen“. Das war reine Fiktion, und doch sieht man den Fluss bei Nová Pec in einer Art Meer abtauchen, dem Lipno-Stausee. Als die Moldau in den 50er Jahren hier gestaut wurde, verschwanden Dörfer, Gehöfte und auch das Moldau-Herz, eine herzförmige Flussschleife, die heute nur noch bei Niedrigwasser zum Vorschein kommt. Mit einer Länge von 42 Kilometern entstand der größte Binnensee Tschechiens, der im Winter gefriert und auf dem Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler ihr Wintermärchen finden. Am See liegt auch Horní Planá (Oberplan), der Geburtsort von Adalbert Stifter (1805-1868). Auch wenn Thomas Mann seinen Schriftstellerkollegen für einen Langweiler hielt, die Böhmen verehren ihn für die idyllischen Beschreibungen ihrer Heimat. Sonst zeigt sich der Badeort wie viele andere am Lipno-Nordufer architektonisch monoton im Stil des sozialistischen Wohnungsbaus. Am Ufer reihen sich Datschensiedlungen, Gasthäuser und neuere Hotels.

Bei Vyí Brod (Hohenfurt) hat man den Fluss wieder. In dem malerischen Städtchen mit dem Zisterzienserkloster beginnt im Sommer für viele Tschechen das wahre Moldau-Vergnügen: Kanufahren, der Volkssport Nummer eins. Doch Ende September schließen die Campingplätze und Imbissbuden am Ufer. Kanus und Kajaks werden verstaut, und der flotte Strom, auf dem eben noch Tausende unterwegs waren, fließt still vor sich hin. Wie in einem Urstromtal schlängelt er sich durch die Landschaft. Seine Farbe ist tiefschwarz, weil er durch einige Moorgebiete fließt. Bei Romberk (Rosenberg) hat sich auf einem Hügel die Schlossburg postiert. Die Landstraße 160 folgt der wild mäandernden Moldau. Der Oberlauf der Moldau bildet ständig Schlingen. Wie kaum ein anderer Fluss in Europa zieht er slalomartig von Schleife zu Schleife, die meist Opfer von Kanalisierungen wurden. „Die Moldau blieb verschont“, erklärt der Geologe Václav Cilek, „weil sie durch viele Felsenschluchten fließt.“ In Cesk Krumlov (Krumau) mäandert der Fluss dreimal krumm durch eine Schlucht und umschlingt die 1253 gegründete Stadt fast vollständig. Auf einem Felsvorsprung darüber erheben sich Schloss und Burg, die die Macht der Dynastie Rosenberg seit dem 14. Jahrhundert in Szene setzen, ein Ensemble doppelt so groß wie die Unesco-geschützte Altstadt. Ihre Substanz ist gotisch, doch ihr Antlitz stammt aus der Renaissance. Jedes Jahr begeistert es Millionen Touristen. Auch der Maler Egon Schiele hielt sich am Geburtsort seiner Mutter auf. Obwohl der Expressionist zahlreiche Stadtansichten hinterließ, vertrieben ihn die Bewohner, weil sie seine Kunst für obszön hielten. Heute ehrt ihn Krumau mit dem Schiele ART Centrum und dem restaurierten Wohnhaus.

Schmucke Schärpe über dem Bauch der Stadt

Mit der Moldau erreicht man Prag. Vom Letná-Hügel gesehen legt sich der Fluss wie eine schmucke Schärpe über den Bauch der Goldenen Stadt. Er trennt das politische Prag mit dem Hradschin, der größten Burganlage der Welt, den Adelspalästen und dem Parlament vom akademischen Prag mit der Universität, dem Nationaltheater und Nationalmuseum. Achtzehn Brücken halten die beiden Seiten fest zusammen. Die älteste ist die Karlsbrücke mit den lebensgroßen Männern aus schwarzem Stein. Den besten Platz in der Mitte besetzt der Heilige Nepomuk, der 1393 in der Moldau ertränkt worden war. Zwei Bronzetafeln an seiner Statue erzählen die Geschichte des Martyriums. Wer den Stürzenden mit den Fingern berühre, wissen die Prager, dem erfüllt der Heilige alle Wünsche.

