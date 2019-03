Es wird himmlisch auf der Blumeninsel Mainau

Das Blumenjahr 2019 wird himmlisch auf der Insel Mainau: Unter dem Motto „Sonne, Mond und Sterne“ werden auf der Bodenseeinsel vom 22. März bis 20. Oktober die spannenden Zusammenhänge zwischen den Himmelskörpern sowie ihre Einflüsse auf Natur und Mensch gezeigt. Bereits seit jeher faszinieren die Gestirne, ferne Galaxien und die scheinbar unergründliche Weite des Universums die Menschheit.

Traditioneller Start ins Blumenjahr ist auf der Insel Mainau alljährlich die Orchideenschau im Palmenhaus, die 2019 unter dem Titel „Unendliche Weiten“ bis 5. Mai zu einem Ausflug in das Universum einlädt. Mit farblich abgestimmten Orchideenarrangements, die für die Planeten stehen, und Stoffbahnen in verschiedenen Blautönen wird im Palmenhaus das weite Weltall inszeniert. Ein Hauptaugenmerk liegt in diesem Jahr auf der Gattung Oncidium, zu der zahlreiche Orchideenarten gehören, die mit Blüten in Gelb aufwarten, der Farbe, die häufig mit den Himmelsgestirnen assoziiert wird.

Bei einem Rundgang durch Park und Gärten der Insel Mainau entdecken die Besucherinnen und Besucher die Planeten des Sonnensystems in Form von maßstabsgetreuen Holzskulpturen. Auf der Schlosswiese, eingebettet zwischen historischem Barockensemble und Gärtnerturm, reihen sich ab Sommer im eigens angelegten Sonnenbeet Pflanzen in den Blütenreigen der Blumeninsel ein, die allesamt die Sonne im Namen tragen, wie das Sonnenröschen (Helianthemum), die Sonnenbraut (Helenium) oder das Sonnenauge (Heliopsis). Wissenswertes über den Einfluss der Sonne auf die Organismen sowie als Energielieferant, etwa durch den Prozess der Photosynthese, erfahren die Besucherinnen und Besucher im Energiepavillon in der Nähe des Schmetterlingshauses. Auch die Angebote der Mainau-Gastronomie orientieren sich am Jahresmotto.

Im Rahmen der interaktiven Sommerausstellung „Astronomie für alle“ in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Astronomie tauchen die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher in den Ausstellungsräumen von Schloss Mainau vom 10. Mai bis 22. September in die faszinierende Welt der Sterne und Planeten ein.

Erstmalig gastiert das Berliner Theater Anu mit der Inszenierung „Moraland“ (14. bis 17. August) auf der Insel Mainau. Illuminiert mit zahlreichen Lichtern, verwandeln sich Teile des Park in den Abendstunden in eine ganz eigene Welt, in die sich Geschichten um einen phantasievollen Jahrmarkt einweben, auf dem es allerlei Kurioses und Spannendes zu entdecken gibt. Den Abschluss des Blumenjahres markiert die Herbstausstellung, die 2019 unter dem Titel „Sonnenblumen!“ steht.

Vom 20. September bis 20. Oktober wird im Palmenhaus die Vielfalt der Vertreterin aus der Familie der Korblütler präsentiert, die mit ihren sonnig-gelben Blüten nicht nur den heimischen Garten bereichert, sondern auch als Nahrungsmittel zum Einsatz kommt.

Neben dem spannenden Jahresmotto wartet die Insel auch mit zahlreichen floralen Höhepunkten auf, darunter die Frühlingsblüte mit abertausenden Tulpen. Im Jahresverlauf folgen üppig blühende Rhododendren, duftende Rosen, mannigfaltige Stauden und farbenfrohen Dahlien. Auch die majestätische Wucht des über 150 Jahre alten Arboretums mit Mammutbäumen beeindruckt stets aufs Neue.

Palmen und Zitruspflanzen verleihen der Insel im Sommer mediterranes Flair. Kinder können sich auf den liebevoll gestalteten Abenteuerspielplätzen austoben oder die Insel im Rahmen einer Schatzsuche erkunden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019