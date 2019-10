Europas größtes Langlaufkarussell

Wer am liebsten mit den Langlaufski seine Spuren durch den Schnee zieht, der kommt auf die Seiser Alm in Südtirol. Europas größte Hochalm ist gesegnet mit reichlich Schnee und vielen Sonnenstunden.

In einer Höhenlage zwischen 1800 und 2200 Meter führen rund 80 Kilometer Loipen für jeden Geschmack durch eine wunderschöne Landschaft. In der Weite der Seiser Alm durchatmen, die Bergwelt der Dolomiten zum Greifen nah: Die Längen der Loipen variieren zwischen zwei Kilometern für Anfänger bis hin zur „Jochloipe“, die mit 15 Kilometern die längste und auch anspruchsvollste Höhenloipe der Seiser Alm ist.

Loipen doppelt gespurt

Alle Loipen sind doppelt gespurt und für Skating präpariert. Zahlreiche Hütten laden zur Pause und zur Stärkung ein. Die sportlichen Wintergenießer lassen sich traditionelle Speisen aus Südtirol schmecken und erleben die sprichwörtliche Südtiroler Gastfreundschaft.

Das Langlaufvergnügen auf der Seiser Alm kennt keine Grenzen: Gemeinsam mit Gröden ist die Seiser Alm Teil des Langlauf-Karussells Dolomiti Nordicski – mit 1300 Kilometern Loipen das größte Langlauf-Gebiet in Europa und somit auch ein beliebtes Trainingsgebiet für internationale Spitzensportler.

Die Paula Wiesinger Apartments & Suites sind eine der neuesten und schönsten Unterkünfte in der Region. In modernen Suiten sowie in den bestens ausgestatteten Apartments verbringen Gäste individuelle Urlaubstage.

Ein besonderer Höhepunkt für Langläufer findet am 7. Februar 2020 statt. Dann steht das Moonlight Classic Langlauf-Nachtrennen auf dem Programm.

Im magischen Vollmondlicht kämpfen die Teilnehmer auf 15 und 30 Kilometer um Meter und Sekunden. mk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019