Fähren nehmen immer mehr Fahrt auf

Die Ferienzeit entspannt auf den Meeren verbringen wollen immer mehr Urlauber. Relaxt von A nach B cruisen auch. Von diesem Trend profitiert besonders die Fährbranche. Mit Koffer, Seesack, Familie, Hund und Pkw oder Wohnmobil Richtung Ferien aufbrechen, dann auf Fähren einchecken und die Annehmlichkeiten an Bord genießen – die Anreise auf Wasserstraßen gewinnt zunehmend an Attraktivität. Ob über Ostsee, Nordsee oder das Mittelmeer, per Fähre kommt man schon entspannt im Urlaubsland an.

Um herauszufinden, wohin die Reise in Zukunft geht, was die Motive für die Wahl des Wasserwegs sind und welche Wünsche und Erwartungen Fährreise-Zielgruppen haben, hat der Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik (VFF) eine Marktforschungs-Studie zum Thema „Das Reiseverhalten von Fähr-Urlaubern“ durchgeführt und nun veröffentlicht.

Die Umfrage zeigt zunächst, dass Fährreisen im großen Tourismusmarkt einen respektablen Platz einnehmen und die Nachfrage künftig sogar noch steigt. Für immer mehr Urlauber heißt es: Ferienzeit gleich Fährenzeit. 30 Prozent der Befragten geben an, in den letzten fünf Jahren eine Fährreise gemacht zu haben, 49 Prozent planen in den kommenden fünf Jahren eine Reise. Auch die Übernachtungen an Bord werden zunehmen: In den zurückliegenden fünf Jahren buchten noch elf Prozent eine Passage mit Übernachtung, in den kommenden fünf Jahren soll die Zahl um sieben Prozent steigen. Minikreuzfahrten auf dem Fährschiff haben sieben Prozent der Befragten gebucht, fast doppelt so viele (13 Prozent) wollen in den nächsten fünf Jahren eine Mini-Cruise buchen. Hier zeigt sich das große Potenzial, das qualitativ hochwertige Schiffe für touristische Reisen aufweisen.