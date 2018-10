„Fahrrad first“ lautet die Devise in Utrecht

Die Hauptrolle in Utrecht spielen zweifellos die Fahrräder. Und die kleine, gemütliche Schwester von Amsterdam gilt immer noch als Geheimtipp. Sie ist so, wie man sich die Niederlande vorstellt.

Die wichtigste Stadt von Holland war Utrecht bis zum 17. Jahrhundert, wurde dann aber von Amsterdam abgelöst. Noch immer ist es eine wunderschöne Stadt, die nicht zuletzt durch ihre vielen Studenten ein äußerst junges und sympathisches Gesicht hat.

Reiche historische Vergangenheit

Trotzdem geht die Geschichte der Stadt auf die Römerzeit zurück, aber auch das Mittelalter hat seine Spuren hinterlassen. Schließlich steht man hier an der Grenze des Römischen Reiches. Viele Häuser und die stadtbildprägenden Kais erinnern an eine reiche historische Vergangenheit.

Fahrradfahren ist einfach die schönste Art, sich in den Niederlanden fortzubewegen. Und Utrecht kann als wahre „Fahrradstadt“ bezeichnet werden, da mehr als 100 000 Leute täglich auf diese Weise von einer Destination zur anderen gelangen. Die Innenstadt ist nahezu autofrei. Die Fahrräder sind dabei nicht etwa durchgestylte Rennräder, sondern absolut individuelle Drahtesel. Mitunter auch lila mit weißen Punkten oder quietschgelb. Sie prägen das Stadtbild und machen es bunter und schöner. Dass ein Vater in Utrecht drei Kinder auf seinem Fahrrad transportiert, ist hier durchaus keine Seltenheit.

Atemberaubende Aussicht

Vom Bahnhof aus ist es nicht weit in die Altstadt, wo der Mittelpunkt der Domplatz, der Domplein, ist. Die gotische Domkirche ist schon von weitem sichtbar. Wer sich über die ungewöhnliche Form wundert, erfährt bei der Führung, dass das Mittelschiff bei einem Orkan 1674 so zerstört wurde, dass es einstürzte. Trotzdem handelt es sich beim Utrechter Dom um den höchsten Kirchturm der Niederlande. Wenn man die 465 Stufen hinaufsteigt, genießt man eine atemberaubende Aussicht auf die herrliche Stadt. Allerdings kann man auch zur „Domunder-Tour“ starten, wo sich 2000 Jahre alte archäologische Schätze befinden (weitere Informationen finden sich unter infovvv@utrechtmarketing.nl).

Die Oudegracht, also die alte Gracht, ist einmalig. Sie verfügt über ein Gewölbesystem, das mit den Kellern der Grachten verbunden ist. Während früher Handelsware wie Wein, Getreide und Gemüse gelagert wurden, befinden sich hier heute gemütliche Restaurants und Cafés. So kann man entspannt am Wasser sitzen und genießen.

Utrecht ist herrlich kompakt. In kürzester Zeit ist man mit dem Fahrrad in den schönsten Stadtparks oder mitten im Wald. Aber auch in der Innenstadt gibt es genug zu entdecken. Biegt man in eine beliebige Seitengasse ein, vergisst man vollkommen, dass man mitten in der Stadt ist.

Man steht plötzlich in einem versteckten Innenhof, in einem herrlichen Garten oder in einer engen Gasse mit einer besonderen Geschichte. Es scheint so, als sei die Zeit hier stehen geblieben.

Eintauchen in vergangene Zeiten kann man auch im typisch holländischen Museum Speelklok (info@museumspeelklok.nl) mit Live-Musik von jahrhundertealten mechanischen Musikautomaten.

Musikautomaten bestaunen

Die Geschichte dieser Musikautomaten ist spannend und reicht mit den Glockenspielen in den Kirchtürmen in die Niederlande des 16. Jahrhunderts zurück. Unter anderem sind die berühmte Straßendrehorgel „De Arabier“ und das sogenannte achte Weltwunder „Violina“ im Rahmen der Führung durch das Museum zu hören. Interessant ist auch ein Besuch im Rietveld-Schröder-Haus. Einen ganz neuen Blickwinkel auf Utrecht gewinnt man bei einer Bootstour durch die Grachten. Hier kann man auch mit dem Tretboot oder Kajak fahren und die Grachtenkeller aus der Nähe sehen.

Im Sommer scheint sich die ganze Stadt an den Grachten zu versammeln. Freunde und ganze Familien kommen hier zusammen, bringen Camping-Stühle mit und verlagern ihr Abendessen kurzerhand direkt ans Wasser. Die Kinder sind mit Booten auf und im Wasser zu Gange und alle haben jede Menge Spaß.

In der Region um Utrecht herum liegen viele wunderschöne Schlösser und Landsitze, die man gut mit dem Fahrrad erreichen kann.

Das märchenhafte Schloss Kasteel De Haar beispielsweise liegt inmitten einer prachtvollen Gartenanlage. Obwohl es nur zeitweise bewohnt war, verfügt es über allen denkbaren, modernen Komfort (unformatie@kasteeldehaar.nl). Auf keinen Fall verpassen sollte man die herrlichen Märkte mit Hering, frischer Sirupwaffel oder holländischer Lakritze. Immer mittwochs, freitags und samstags findet der Vredenburg-Markt statt.

Farbenfroher Stoffmarkt

Ein herrlich buntes Bild bietet sich dem Besucher auch beim Blumenmarkt oder beim Stoffmarkt, dem Lapjesmarkt, den es schon seit mehr als 400 Jahren gibt.

Jeden Samstag zwischen 8 und 13 Uhr findet man auf der Breedstraat Stoffe und Tücher aller Art und kommt aus dem Staunen über die Vielfalt gar nicht heraus.

