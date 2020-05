Fahrräder für Betuchte und Dachgärten für Bienen

Obwohl im Moment noch von Urlaubsreisen in die Niederlande abgeraten wird, kann man die Zeit nutzen, um mehr über das Nachbarland zu erfahren. Das Niederländische Büro für Tourismus präsentiert faszinierende und meist unbekannte Fakten über die Niederlande.

Das Fahrrad ist wohl das beliebteste Fortbewegungsmittel der Niederländer. Fast jeder Bürger besitzt ein Rad, um damit zur Arbeit oder in der Freizeit zu fahren. Doch das war nicht immer so: Im 19. Jahrhundert war das Radfahren zunächst nur den reichen Bürgern vorbehalten. Nur sie konnten es sich zeitlich und finanziell überhaupt leisten, mit den sogenannten „High Bi’s“ (Hochräder mit großem Vorderrad und kleinem Hinterrad) zu fahren. Mit den Jahren wurde das Fahrrad stetig weiterentwickelt und änderte dabei auch seine Form. Das Fahrrad erfreute sich steigender Beliebtheit bei großen Teilen der Bevölkerung, denn die flache Landschaft und das milde Klima in den Niederlanden erwiesen sich ideal für dieses Transportmittel. Heutzutage ist das Fahrrad aus dem Straßenverkehr der Niederlande kaum mehr wegzudenken. Dank der guten Infrastruktur sind die Niederlande heute das ultimative Radreiseziel und verfügen über mehr als 37 000 Kilometer Radweg. (Informationen unter www.holland.com/de/tourist/aktivitaten/radfahren.htm)

Auf der Nordseeinsel Texel leben mehr Schafe als Menschen. Texel ist für seine vielfältige und einzigartige Landschaft bekannt. Auf der größten Nordseeinsel der Niederlande gibt es insgesamt 40 offizielle Naturschutzgebiete. Neben Wäldern, Dünen, Sandstränden und dem Wattenmeer findet man eine Vielzahl weitläufiger Wiesen vor. Diese bieten einen idealen Lebensraum für das Texelschaf, welches hier gezüchtet wird. Insgesamt sind rund 14 000 Schafe auf Texel beheimatet. Das übersteigt ganz knapp die Anzahl der Inselbewohner (etwa 13 000). Im Frühjahr steigt die Zahl der Schafe um rund 11 000 an, denn dann werden die Lämmer geboren. Die vielen Schafe sind jedoch nicht die einzige Besonderheit der Insel. Was viele zum Beispiel nicht wissen: Texel besitzt seit über 600 Jahren Stadtrechte. Mit einer Gesamtfläche von 585,96 Quadratkilometer ist Texel flächenmäßig die mit Abstand größte Stadt der Niederlande – noch vor Amsterdam, Rotterdam und Den Haag. Mit lästigen Ampeln müssen sich auf Texel aber weder die Bewohner noch die Schafe herumschlagen. Davon gibt es hier nämlich nur eine einzige, und zwar am Fährhafen. (Infos unter www.texel.net/de/)

Denkt man an die Niederlande, so denkt man automatisch auch an Käse. Die landestypische Spezialität gibt es in unzähligen Sorten und Varianten. Eine besonders traditionsreiche Art ist der sogenannte Boerenkaas (deutsch: Bauernkäse). Dabei handelt es sich um einen Rohmilchkäse, der aus nicht pasteurisierter, also nicht erhitzter Milch, hergestellt wird. Seit 2007 ist der Boerenkaas in der EU sogar als garantiert traditionelle Spezialität geschützt. Damit ein Käse als Boerenkaas verkauft werden darf, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, die die Qualität des Käses, die Herkunft der Milch und die Zubereitungsweise betreffen. So ist beispielsweise vorgeschrieben, dass mindestens die Hälfte der verwendeten Milch vom eigenen bäuerlichen Betrieb stammen muss. Dadurch wird garantiert, dass der Bauernkäse ein regionaler Käse bleibt und die traditionelle Art der Zubereitung, die den einzigartigen Geschmacks des Käse ausmacht, beibehalten wird. Infos unter https://cheesevalleyholland.com/de/

Rotterdam ist ein Vorzeigebeispiel für Nachhaltigkeit in Großstädten. Über die ganze Stadt verteilt widmen sich Unternehmen bzw. Initiativen den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit und entwickeln spannende Projekte. Eines davon ist „De DakAkker“ (deutsch: Der Dachacker), die größte Freiluft-Dachfarm der Niederlande und eine der größten in Europa. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern, umgeben von Hochhäusern, werden hier unter anderem Gemüse, essbare Blüten und Obst angebaut. Außerdem gibt es hier mehrere Bienenkästen. (www.dakakker.nl).

