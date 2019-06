Farbe für Fehmarn

Der Kontinent endet an einem Kleiderbügel. So nennen die Insulaner die grazile Brücke über den Fehmarnsund ihrer Form halber. Die Querung über das Wasser ist nur einen knappen Kilometer lang. Dennoch sprechen die Fehmaraner von „Europa“, wenn sie das Festland meinen. Als Ernst Ludwig Kirchner 1908 zum ersten Mal nach Fehmarn reist, gibt es die Brücke über den Sund noch nicht. Wohl aber eine andere Verbindung, nämlich die von Kirchner und Kollegen gegründete avantgardistische Künstlergruppe „Die Brücke“, die als Wegbereiter des Expressionismus gilt.

Nach Fehmarn kommt Kirchner jedenfalls per Schiff. Er malt „Häuser auf Fehmarn“ fast noch mit impressionistischer Anmutung. Vor allem aber zeichnet er: Bauernhäuser, Küstenstriche, die Kirche im Städtchen Burg. 1912 kehrt Kirchner auf die Insel zurück. Diesmal kommt er mit seiner Gefährtin Erna Schilling, einer „kleinen Tänzerin“, die er in einem Berliner Lokal aufgegabelt hatte. Für den Rest seines Lebens wird sie bei ihm bleiben, auch ohne Trauschein später „Frau Kirchner“ genannt werden. „Freundl. Grüße aus Fehmarn, wo ich . . . alles unverändert finde ohne Badegäste“, lässt der Maler auf einer Postkarte wissen.

Davon kann heute keine Rede mehr sein. Fehmarn mit gut 12 000 Einwohnern zieht jährlich rund 350 000 Feriengäste an. Zentrum des Urlaubsgeschehens ist der Südstrand mit den drei IFA-Hoteltürmen. Direkt davor dehnen sich die Dünen, der silberhelle Sand und die blaue Ostsee hinter den obligaten Strandkörben. Kinder patschen durch das seichte Wasser und suchen Muscheln oder Steine: Zuckerhutförmige „Donnerkeile“ oder bizarr geformte Gebilde aus Feuerstein, die ein Loch haben und „Hühnergötter“ genannt werden.

Zu Kirchners Zeiten war die Insel verkehrstechnisch kaum erschlossen. Nicht einmal Fahrräder scheinen üblich gewesen zu sein. Anders als heutige Urlauber, die per E-Bike mühelos vom einen zum anderen Ende gelangen, hat der Künstler in den vier Sommern, die er auf der Insel verbrachte, nur einen Teil des Eilands kennengelernt. Frisch verliebt bezieht der Maler samt Modell 1912 eine abgeschiedene Bleibe. Beim Leuchtturmwärter Lüthmann in Staberhuk quartiert er sich ein. Familie Lüthmann hatte acht Kinder durchzufüttern und freute sich über das Zubrot durch die Sommergäste. Wer heute hier hinaus radelt, findet den Platz fast unverändert vor. Das Leuchtturmwärterhaus ist inzwischen im Besitz eines Hamburger Architektenpaars, das es behutsam renoviert hat. Der Leuchtturm selbst ist noch immer in Funktion, allerdings inzwischen ferngesteuert aus Travemünde. Das Grundstück ist nicht zugänglich. Dennoch sollte man vor dem Tor nicht gleich wieder umdrehen. Wer linker Hand an Hecke und Zaun entlangläuft und dann den Trampelpfad Richtung Küste nimmt, sieht die Ostsee, von einer gewaltigen Laubbaumkrone gerahmt, plötzlich vor sich. Ein Kanu kommt vorbei, paddelt um die Landspitze herum. Ein Bild, wie es Kirchner als Zeichnung verewigt hat.

Die Insel fungiert als Inspirationsquelle

Direkt vor dem Wasser führt der Pfad rechts die Böschung hinauf. Jetzt sieht man das Leuchtturmgelände von der Seeseite aus und findet sich in einer Art Miniaturgarten wieder. Zwei Bänke vor roten Rosen und gelb-orange flammender Kapuzinerkresse gewähren freien Blick übers Wasser. Das Wappen der Insel flattert als Fahne im Wind: eine goldene Krone auf kornblauem Grund. Frau Kolbe, die früher im Leuchtturmwärterhaus gewohnt hat, pflegt noch immer ihren Lieblingsplatz. Jeder, der diesen Schleichweg nimmt, darf ihr kleines Idyll entdecken. Kirchners Fehmarn, das ja nur die südöstliche Ecke der Insel meint, hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Neu sind nur der angelegte Kirchner-Spazierweg und der Radweg samt Infotafel, der oberhalb des Strandes zur Natursteilküste von Katharinenhof führt.

Der Sommer 1912 gerät zum Schaffensrausch. Kirchner malt nackte Badende, den an einen tropischen Urwald erinnernden Wald bei Staberhof, den Leuchtturm mal in grellem Rot und Gelb, mal in düsterem Grün, als betrachte er die Szenerie durch ein Nachtsichtgerät.

Fehmarn ist sein irdisches Paradies, sein Arkadien endloser Inspirationen. „Ich will auch nächstes Jahr wieder hin, der ganze starke Eindruck des ersten Dortseins hat sich vertieft . . . Ocker, Blau, Grün sind die Farben von Fehmarn, wundervolle Küstenbildung, manchmal von Südseereichtum, tolle Blumen mit fleischigen Stielen . . .“, schreibt er in einem Brief an den Hamburger Kunstsammler Gustav Schiefler.

Der Südsee-Vergleich des Künstlers lässt sich am besten verstehen, wenn man sich zu Klaus Skerra in seine Cessna 172 setzt. Eine Wiese bei Neujellingsdorf dient als Flugplatz. Der Blick auf das Meer bei gutem Wetter zeigt die Ostsee als Malerpalette von funkelndem Türkis, leuchtendem Smaragd und sattem Ultramarin. Skerra zieht die Maschine über die Naturschutzgebiete Wallnau und Grüner Brink, schwebt über die vier Inselkirchen und die weiten Felder mit Korn, Mais und Raps.

Im Sommer 1913 ist Kirchner wieder da, malt die heute noch vorhandene mächtige Scheune mit dem geschwungenen Dach von Gut Staberhof. Auch der Taubenturm daneben ragt noch wie auf dem Gemälde auf. Küsten- und Hafenansichten, Buchten mit Booten und Badenden folgen. Ein Jahr später quartiert er sich erneut beim Leuchtturmwärter und dessen Familie ein. Diesmal bestimmt nicht der Künstler die Abreise, sondern der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Sein irdisches Ostseeparadies hat Kirchner nie wiedergesehen. Aber jeder kann es heute noch für sich entdecken.

