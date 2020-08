Feenspuren im Wald

Er war ein guter Prophet, dieser Justinus Kerner. Der Arzt und Schriftsteller spottete schon 1852 über exzessiven Tourismus und sah – 50 Jahre vor dem ersten Motorflug – den Flugtourismus voraus: „Fahr zu, o Mensch! Treib’s auf die Spitze, vom Dampfschiff bis zum Schiff der Luft! Flieg mit dem Aar, flieg mit dem Blitze!“

Was Justinus Kerner daran so störte, war dies: „Die Poesie des Reisens flieht.“ Vor allem, weil kein Mensch mehr wandere. Tja, da lag der Mann dann doch daneben. Im Schwäbischen Wald ist viel Wandervolk unterwegs – auch wegen der neuen Premiumwege „Feenspuren“.

Der Schwäbische Wald galt lange als tiefste Provinz. Eine Infotafel beschreibt das Image der Gegend um 1850: „Eine düstere und arme Waldgegend, wo man vor Räubern nicht sicher ist; wo man die Dörfer mit der Laterne suchen muss und die Häuser und die Köpfe mit Brettern vernagelt sind.“

Doch das Gebiet hat seine Reize. Der Wald ist von scharf eingeschnittenen Schluchten durchzogen, die das Wandern anspruchsvoll machen. Die Feenspuren-Macher haben viele schmale Pfade zusammengefügt, die mitunter so herausfordernd sind, dass zur Sicherheit Seilgeländer gespannt wurden. So auf dem Drei-Schluchten-Steig in der Geldmacherklinge. Falschmünzer sollen sich in diesem abgelegenen Seitental versteckt haben. Der Pfad windet sich hufeisenförmig unter einer Felsgrotte hindurch. Von der Felskante rieselt ein kleiner Wasserfall herunter. Man steht dahinter - so wie am berühmten Seljalandsfoss auf Island.

Der Schwäbische Wald hat auch was von Regenwald. All die Schluchten hat ja das Wasser eingekerbt, unten gurgeln die Bäche. Das macht das Weiterkommen oft zu einer heiklen Angelegenheit wie auf dem Waldklingen-Pfad in der Hörschbach-Schlucht: rutschig, nass, wurzelig, felsig, steil ist es da. „Nur für geübte Wanderer!“, mahnen Schilder - und dass man da ganz auf sich gestellt sei: „Kein Mobilfunkempfang.“

Richtig als Held darf man sich im Strümpfelbach-Tal fühlen: „Achtung. Gefährlicher Wanderweg.“ Und „Ihr Förster“ hat noch einen Rat dazugeschrieben: „Die schwierigen Passagen eignen sich, um Hilfsbereitschaft zu zeigen.“ Der Lohn ist neben dem abenteuerlichen Wanderspaß auch die Szenerie: Zwei Wasserfälle rauschen am Anfang und am Ende der Hörschbach-Schlucht hinab. Und nicht nur dort: Die Geologie zwingt das Wasser immer mal wieder zum jähen Abstieg in die Tiefe. Wie jenen Wanderer, der auf dem Felsenmeer-Steig in ein Gewirr mächtiger Sandsteinblöcke unter einer wuchtigen Felswand steigt. Solche Landschaftsdramatik wird immer wieder von Idyll unterbrochen: Rodungsinseln mit Weilern, Mühlen, ein Ausguck am Limes, Blumenwiesen unter Obstbäumen. Und dann ist da noch die Technik. Die Eisenbahn nach Welzheim überquert den Strümpfelbach auf einem beeindruckenden Viadukt – eine Tafel dazu erzählt, dass das damals eine Pionier-Konstruktion war, aus dem neuen Stahlbeton.

Die Eisenbahn lockte auch den Unternehmer Gottlob Bauknecht in den Schwäbischen Wald. Er kaufte die Klingenmühle, die ein Lieblingsplatz Justinus Kerners gewesen war, ließ dort Strom erzeugen, baute ein Werk daneben und ein weiteres in Welzheim. Das deutsche Wirtschaftswunder wurde auch vom Schwäbischen Wald aus befeuert. Doch längst ist die Firma in fremden Händen, sind die Werke geschlossen, wuchern Büsche in den Ruinen des Wasserkraftwerkes an der Klingenmühle. Immerhin: Die Geschichte wird weitererzählt. Auch das kann ein Premiumweg leisten.

Info: www.feenspuren.de

