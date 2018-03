„Feiern, erleben, genießen“ lautet das Motto

Anzeige

Weindörfer, Weingüter und sonnenverwohnte Steillagen am Fluss: Entlang der Sächsischen Weinstraße ist über 850 Jahre alte Weinbaukultur lebendig. Die 55 Kilometer lange Strecke durchquert entlang der Elbe das nordöstlichste Weinanbaugebiet Europas: von Pirna über Dresden, Radebeul und Meißen bis in das malerische Dorf Diesbar-Seuslitz. Eröffnet wurde die Weinstraße vor 25 Jahren. Das Jubiläum feiert die Region mit einem ganzjährigen Festprogramm.

„Feiern, erleben, genießen“ ist das Motto der Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag der Weinstraße. Anbaubetriebe und Kleinwinzer öffnen Weingüter und Keller. Weingästeführer gewähren bei Spaziergängen durch Weinberge Einblicke in sächsische Weinkultur. Regionale Veranstalter bieten vinologisch begleitete Ausflugsfahrten mit dampfbetriebenen Schmalspurbahnen und historischen Schaufelraddampfern. Das Weingut Vincenz Richter ruft in allen vier Jahreszeiten zu Wanderungen mit Geschichten an der Weinstraße auf. Schloss Proschwitz veranstaltet einen Weinabend rund um die Weine des ältesten Privatweingutes in Sachsen. Lesungen, Gespräche, Genießerfeste und Wanderausfluge auf dem Sächsischen Weinwanderweg runden das Programm ab.

Ein Höhepunkt im Frühjahr ist die „Jungweinwoche“ vom 28. Mai bis 5. Juni. Gasthäuser mit dem Prädikat „Besonders empfohlen im Weinland Sachsen“ rufen zur ersten Verkostung des jüngsten Jahrgangs 2016 auf.