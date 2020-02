Feiern mit Pippi Langstrumpf

Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ wird 75. © Bild Pippi langstrumpf Welt

Seit dem Erscheinen von Astrid Lindgrens Klassiker „Pippi Langstrumpf“ sind bereits 75 Jahre vergangen.

Der Geburtstag der zeitlosen Kinder-Ikone wird diesen Sommer in Schweden an mehreren Orten gefeiert, besonders in Astrid Lindgrens Welt in Småland und in der Hauptstadt Stockholm.

Wenn am 15. Mai der Themenpark Astrid Lindgrens Welt in Vimmerby, der Heimat der Autorin, für die Saison ihre Pforten öffnet, erwartet Pippi-Fans eine nagelneue Villa Kunterbunt: Auf drei Etagen ist mehr Platz zum Spielen als je zuvor. Sogar Wasserspiele kommen hinzu. Außerdem gibt es rund um die Villa Kunterbunt mehr Platz für Zuschauer der täglichen Theatervorführungen: Bis zu 2000 große und kleine Pippi-Fans können dabei sein, wenn das stärkste Mädchen der Welt in die Villa einzieht, von Dieben heimgesucht wird und ihren Vater trifft.

In Stockholm spielt das schwedische Rundfunkorchester am 25. April zwei Familienkonzerte zu Ehren von Pippi Langstrumpf. Das Musikstück stammt vom schwedischen Komponisten Benjamin Staern und wurde anlässlich des 75. Jubiläums von Astrid Lindgrens Buch geschrieben. Tickets sind online erhältlich unter https://www.berwaldhallen.se/konsert/familjekonsert-pippi-langstrump-75-ar/

Am 26. Juni hat, ebenfalls in der Hauptstadt, „Pippi im Zirkus“ Premiere. Die großformatige Mischung aus Musical und Zirkusvorführung ist eine Zusammenarbeit von mehreren schwedischen Kulturgrößen, darunter die ehemaligen ABBA-Sänger Björn Ulvaeus und Benny Andersson.

Für etwa 60 Aufführungen im Juni, Juli und August können bereits Karten bestellt werden: https://cirkus.se/en/pippi-at-cirkus/

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020