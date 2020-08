Fest im Sattel

Beim Mountainbiken kommt die Technik oft zu kurz“, weiß Philipp Wichmann von Albbike – einer Gruppe begeisterter Mountainbiker, die quasi im Sattel groß geworden sind. Inzwischen bieten sie verschiedene Kurse an und zeigen, wie Fahrradfahren auch geht. Philipp, unter Bikern duzt man sich, hat sich sein Bike geschnappt – zum Eins-zu-eins-Coaching, das ist sogar in Corona-Zeiten erlaubt. Holger sitzt ebenfalls schon lange im Fahrradsattel und erklärt beim Vorgespräch: „Ich fahre intuitiv.“ Die Technik war bei ihm bisher kein großes Thema.

„In den Gruppenkursen geht es um Sitzposition, Kurventechnik und sicheres Bremsen“, so Philipp. Mit Ersterem geht das Coaching los: „Normalerweise starte ich mit einer Übung, die unter Corona-Beschränkungen nicht geht.“ Dabei hält er die Teilnehmer jeweils am Lenker fest. Heute schwingt er sich gleich auf sein Rad, fährt ein paar Meter den Übungshang vor dem Raichbergturm hinauf und demonstriert verschiedene Positionen. „Früher hieß es, leicht hinter den Sattel sitzen“, sagt er und macht es auch gleich vor. „Allerdings bekomme ich so keine Traktion aufs Vorderrad.“ Das rutscht ihm bei einer Bremsung tatsächlich leicht weg.

Er lässt sich tiefer in den Sattel gleiten, stellt die Ellenbogen nach außen und belastet jetzt Vorder- und Hinterrad gleichmäßig. Sein Körperschwerpunkt liegt nun über dem Tretlager. „Das Ziel ist ein lastfreier Lenker.“ Er nimmt beide Hände vom Lenker und fährt sicher bergab.

Rund um Albstadt gibt es drei ausgewiesene Routen. „Die beliebteste ist der ‚Alb-Gold Wadenbeißer‘“, erzählt Philipp. Die knapp 18 Kilometer lange Strecke mit 520 Höhenmetern besteht zu rund einem Drittel aus Single-Trails – schmalen Pfaden – und hat alles, was ein Mountainbiker-Herz begehrt. Knackige Anstiege, steile Abfahrten und anspruchsvolles Terrain bietet der „Gonso Trail“, der 45 Kilometer lang ist und 1000 Höhenmeter aufweist. Ein ideales Training für den nächsten Albstadt-Bike-Marathon, der seit 1995 jährlich stattfindet – außer 2020, in dem er Corona-bedingt abgesagt wurde.

Die Marathon-Strecke mit Start und Ziel in Albstadt führt über 83 Kilometer und 2000 Höhenmeter über die Schwäbische Alb und verbindet alle neun Stadtteile.

Auf der anspruchsvollen Marathonstrecke ist die Fahrsicherheit wichtig. Beim Training geht es nun mit der richtigen Kurventechnik weiter.

