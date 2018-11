Figurentheater und Kabarett

In der Alten Fuhrhalterei (www.figurentheater-osnabrueck.de) mitten in der Altstadt lassen verschiedene Theatergruppen die Puppen tanzen. Das Figurentheater ist in dieser Form einzigartig in Deutschland. Jährlich locken zudem das Kabarettfestival und das Unabhängige Filmfestival Fans in die Stadt. In der Osnabrück-Halle finden jährlich rund 280 Veranstaltungen mit mehr als 150 000 Besuchern statt, darunter viele Rock- und Popkonzerte. Das Theater Osnabrück – ein Jugendstilhaus aus dem Jahr 1909 – ist ein Vier-Sparten-Theater. Außer Musik, Schauspiel und Tanz bieten die Städtischen Bühnen Theater für Kinder und Jugendliche mit Oskar, dem Jungen Theater Stadt und Land Osnabrück (www.theater-osnabrueck.de).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018