Fit in den Frühling starten

Körper und Geist in Bewegung halten – das macht fit und gibt Kraft. Wenn das in einer der schönsten Regionen Europas geht, umso besser. Wer dabei auf kulinarische Wow-Momente nicht verzichten möchte, ist Ende April auf der Halbinsel Höri am Untersee bestens aufgehoben.

Außergewöhnlich

„Immer wenn wir Muskeln und Knochen stärken und die Faszien trainieren, füttern wir

...