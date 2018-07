Fliegender Wechsel

Anzeige

Wer im Flugzeug einfach nur einen Sitz weiterrutschen will, zum Beispiel vom Mittel- auf den leeren Gangplatz, der kann das im Regelfall problemlos tun. Auch in eine leere, nahe gelegene Reihe zu wechseln, ist meist unproblematisch möglich. Im Zweifelsfall, so ein Lufthansa-Sprecher, spricht man sich mit dem Flugbegleiter ab. Wichtig ist dabei, dass sich der Sitz in derselben Buchungsklasse befindet, sonst handelt es sich um ein Upgrade, das die Flugbegleitung genehmigen muss.

Besonders attraktive Sitze werden bei den meisten Airlines meist als XL-Seats verkauft. Sie kosten auch mehr Geld. Wenn so ein Platz frei bleibt, kann man natürlich versuchen, dorthin zu wechseln. Meist wird es der Flugbegleiter aber ebenfalls wie ein Upgrade ansehen. Für Sitze an den Türen und am Notausgang gelten zudem besondere Regeln: Mindestalter zwölf Jahre, keine körperlichen Einschränkungen, nicht schwanger.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Bei halb leeren Langstreckenflügen sind die ersten Passagiere bereits in Sprintstellung und schießen wie ein Ferrari aus der Boxengasse in Richtung freier Sitzreihen, sobald die Türen geschlossen werden. Denn jetzt kann ja kein Passagier mehr kommen. In der Praxis funktioniert das oft auch, obwohl ein British-Airways-Sprecher fordert: „Bis zum Erreichen der Reisehöhe sollte jeder Passagier auf seinem Platz bleiben. Keinesfalls erlaubt sind Sitzplatzwechsel direkt nach dem Start, solange die Anschnallzeichen nicht erloschen sind.“