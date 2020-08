Die Augenbraue ist perfekt konturiert, der goldene Lidschatten über den langen Wimpern glitzert verführerisch. Große Ohrringe, ein bunt funkelndes Collier. Das Kleid mit dem silbernen Palettensaum endet hoch überm Knie. Dazu eine feuerrot hochtoupierte Perücke: Nein, „dezent“ gehört nicht zum Wortschatz einer Dragqueen.

1,95 Meter groß (vor ihrer Beinoperation waren es sechs Zentimeter mehr): Raumgreifend steht Olivia Jones in der Sonderausstellung „Fluchtursache: Liebe“, die im Hamburger Auswanderungsmuseum Ballinstadt bis Ende Oktober läuft. Seit mehr als drei Jahrzehnten zählt Jones, vor 50 Jahren als Oliver Knöbel geboren, zu den weltweit bekanntesten Transvestiten. Zu Hamburg ohnehin.

1997 wird sie „Miss Drag Queen Of The World“. Viel später im „Dschungelcamp“ Zweite. Aber Jones kann nicht nur schrill. Sie engagiert sich auch für Tierrechte, unterstützt Aids-Projekte, war 2004 Kandidatin bei der Bürgerschaftswahl, wählte 2017 in der Bundesversammlung den Bundespräsidenten mit, sprach das „Wort zum Sonntag“ und schrieb ein Kinderbuch: „Angst in Andersrum. Geschichten vom anderen Ufer“. Jetzt ist Jones Schirmherrin der Ausstellung „Fluchtursache: Liebe“. Es geht um Homosexualität als Flucht- und Auswanderungsgrund und um das Schicksal von queeren Flüchtlingen. Angstvolle Lebensläufe wie die von Ali Naseri aus Afghanistan, Edward Agaba aus Uganda, Richard Mwelelo aus Tansania oder den Transgendern Ragni und Anmol aus Pakistan. Geschichten von Verfolgung und Ausgrenzung. Noch immer gelten einvernehmliche homosexuelle Aktivitäten in 68 von 193 UN-Staaten als illegal, sagt

Jones: „Unsere Freiheiten sind nicht selbstverständlich, das muss man sich immer wieder bewusst machen.“ Es sei doch verrückt, dass im dritten Jahrtausend immer noch Menschen verfolgt, bedroht, gefoltert und getötet werden, weil sie sich als Mann zu Männern oder als Frau zu Frauen hingezogen fühlten.

Auch deshalb hat sich Olivia Jones für die Ausstellung als „Lady Liberty“ einkleiden und fotografieren lassen. „Die Statue ist weltweit Symbol für Freiheit. Sie war das Erste, was Auswanderer und Flüchtlinge sahen, wenn sie in New York auf der Suche nach einem neuen Leben ankamen“, sagt Jones. Als sie gelesen habe, dass für Lady Liberty wahrscheinlich ein Mann Modell gestanden hat, sei für sie klar gewesen: „Das ist das passende Motiv für eine wirklich freie und offene Gesellschaft und diese Ausstellung.“ Eine Dragqueen als ikonische Freiheitsstatue.

Die Ausstellung passt zu Ballinstadt. Fast sechs Millionen Menschen wanderten zwischen 1850 und 1934 über Hamburg aus, vor allem aus Osteuropa. Ein Hafen der Verlockung und der Träume, auch wenn viele unerfüllt blieben. „Nur im Traum sind Karotten so groß wie Bären“ – ein jüdisches Sprichwort gehört dazu. In den drei wieder errichteten großen Hallen sieht man schicksalhaftes Leben. Und überall Koffer. Schrankhoch oder klein wie für einen Ausflug. Koffer, Koffer, Koffer. Am 20. Dezember 1901 werden 15 Auswanderungshallen auf der Veddel (Empfangsgebäude, fünf Schlaf- und Wohnpavillons, zwei Hotels, Speisehalle, Musikpavillon, Lazarett, Verwaltungsgebäude, Gepäckschuppen, Stall und Kirche) in Betrieb genommen – benannt nach ihrem Schöpfer Albert Ballin, dem Vorsitzendem der damals weltweit größten Schifffahrtslinie Hapag.

Bis zu 1200 Menschen, die für die Zwischendeckpassage nach New York 230 Reichsmark pro Person bezahlen (es gibt auch eine zweite sowie eine erste Klasse), können hier sauber untergebracht und gut versorgt werden. Drei bis fünf Tage dauert der Aufenthalt. Auch zur medizinischen Untersuchung. Bereits drei Jahre später wird „das größte Gasthaus der Welt“ (so die Reederei-Werbung ), das bis zu 3000 Personen innerhalb einer Stunde mit Essen versorgen kann, für bis zu 5000 Menschen erweitert.

Ein Schatz für Familienforscher: 555 Bände beherbergen rund 5,8 Millionen Namen aus den Passagierlisten im Hamburger Staatsarchiv. Auch die der Vorfahren von US-Präsident Donald Trump. Der Erste und Zweite Weltkrieg sind das Aus für die Epoche der europäischen überseeischen Massenmigration.

Die Ausstellung „Fluchtursache: Liebe“ ist da eine gelungene Ergänzung. Olivia Jones’ Familien-Botschafterin Veuve Noire, die bis 2013 Henrik Schmidt hieß, präsentiert sie im Rahmen des Projekts „Olivia macht Schule“. Mehr noch: Die Mittdreißigerin führt ganze Klassen durch den Kiez, gewährt in der nach prallem Leben riechenden, abgestandenen Luft der früheren Tanga-Bar Einblicke hinter die St.-Pauli-Kulissen, erzählt von heißen Salambo- und Safari-Club-Zeiten, vom Star-Club, Beatles-Schulden und Porno-Karaoke. Vor allem aber davon, wie man Vorurteile abbaut: „Wir sorgen für mehr Toleranz, für mehr Akzeptanz. Wir wollen den Menschen mehr Kraft und Mut geben, ihr Leben zu leben.“

Ja, sagt sie dann, sie ist eine Dragqueen. „Aber das ist keine Verkleidung, kein sich hinter einer Maske Verstecken.“ Dann zitiert sie Eve Champagne, eine andere Show-Größe aus dem Jones-Bar-Imperium: „Das Schminken oder das In-Fummel-Schmeißen ist eigentlich nur das Innere nach außen kehren.“ Ballinstadt lädt zum Nachdenken ein.

