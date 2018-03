Frei Schnauze

Anzeige

Dass die Premiere von Deutschlands nördlichstem Schlittenhunderennen im Februar 2016 zum Mega-Event mit Maxi-Erfolg wurde und 30 000 begeisterte Zuschauer an die Rennstrecke zog, lag aber nicht nur an den Rennen der Profis. Auch etliche TV- und Showstars hatten sich gewissermaßen „einspannen“ lassen für ein Charity-Rennen zugunsten der Welthungerhilfe. Im Gespann und mit Gespann gingen so zum Beispiel Anja und Gerit Kling, Kim Fisher, Michael Mendl, Florian Martens und Gedeon Burkhard als Musher auf die Piste und lieferten ein unterhaltsames Spektakel ab – auch das wird es im März 2018 bei der Neuauflage geben. Inklusive Leuchtfeuern und anderen Überraschungen.

Am Morgen danach. In aller eisigen Winter-Herrgottsfrühe versammelt sich ein kleines Grüppchen am Ostseestrand. Sie hüpfen und laufen zunächst auf der Stelle, ziehen dann die Schuhe aus, krempeln die Hosenbeine hoch und staksen anschließend derart begeistert nackten Fußes im Storchengang durch die vier Grad kalte Ostsee, dass Wasserdoktor Sebastian Kneipp seine helle Freude gehabt hätte. Als Wellness- und Gesundheitsziel hat sich Deutschlands zweitgrößte Insel seit Jahren erfolgreich auf der touristischen Landkarte etabliert, die Dichte an qualifizierten Wohlfühloasen ist nirgendwo höher als hier.

Schon die natürlichen Voraussetzungen sind exzellent. Mit 42 Kilometer puderfeinem Sandstrand. Mit jährlich 2000 Sonnenstunden, was bundesweit Spitze ist. Mit mildem Reizklima, das die Abwehrkräfte auf Vordermann bringt. Mit reinster Seeluft, deren Salz und Aerosole den Lungen guttun. Mit Heilmitteln wie der Heringsdorfer Jod-Sole. Ausgedehnte Spaziergänge am Strand, Yoga, Qigong oder Klimawanderungen mit Kneipp’schen Elementen – die Möglichkeiten für ein belebendes Outdoor-Programm sind quasi unerschöpflich.

Dazu kommen die Wellnesstempel, die gut über die Insel verteilt sind. Ob Sanddornbäder oder Algenmousse-Packung, ob Aqua-Dreaming oder Farblichtsprudelwanne - fast 1000 Angebote rund um Wohlfühlen und Entspannen stehen in 15 zertifizierten Wellnesshotels zur Wahl; zwei große Thermen komplettieren das Arsenal gegen Winterblues und Abnutzungserscheinungen. Neuester Clou: Europas erster zertifizierter Kur- und Heilwald in Heringsdorf. Eine „Grüne Apotheke am Meer“, in der die heilenden Kräfte des Küstenwaldes genutzt werden. Ein einziger Tag im Wald stärkt das Immunsystem bereits kräftig und baut Stresshormone ab. An verschiedenen Stationen im Wald können Muskeln aufgebaut sowie Konzentration und Gleichgewicht trainiert werden – ein einzigartiges Projekt.

